Когда шум в ушах связан не с усталостью, а с сосудами

Если вы внезапно начинаете слышать пульс в ушах и этот шум совпадает с ритмом сердцебиения, не стоит игнорировать такой симптом. Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская предупреждает: пульсирующий тиннитус может быть связан с серьёзными нарушениями в работе сосудов.

Почему возникает пульсирующий тиннитус

Обычный тиннитус проявляется как фоновый шум или звон, не связанный с внешними звуками. Но ритмичный шум, совпадающий с биением сердца, свидетельствует о том, что слуховой аппарат улавливает движение крови по сосудам. В норме человек этого не слышит — и если звук появился, его причина может быть следующей:

атеросклероз сосудов головного мозга (из-за холестериновых бляшек кровоток становится турбулентным);

повышенное артериальное давление, которое усиливает пульсацию сосудов;

артериовенозные мальформации — аномальные соединения между артериями и венами;

аневризмы, которые создают локальное расширение сосудов и увеличивают риск кровоизлияния;

заболевания уха (воспаление, опухоли, евстахиит).

В каких случаях нужно срочно обратиться к врачу

Особенно внимательно стоит отнестись к пульсирующему шуму, если он сопровождается:

резкой головной болью;

снижением слуха на одно ухо;

головокружением;

тошнотой или нарушением зрения;

асимметрией лица.

Кроме того, усиление пульсации при наклоне головы или физической нагрузке может говорить о повышенном внутричерепном давлении.

Как ставят диагноз

При жалобах на пульсирующий шум врач проводит:

осмотр ЛОР-органов;

тестирование слуха;

МРТ головного мозга;

ангиографию или доплерографию сосудов головы и шеи.

Что помогает

Лечение зависит от причины. При сосудистых проблемах назначают препараты для нормализации давления и снижения холестерина.

Если выявлена аневризма или мальформация, может потребоваться нейрохирургическая помощь.

При воспалениях уха — антибактериальная терапия.

В некоторых случаях для уменьшения шума используются антидепрессанты или специальные слуховые аппараты с широкополосным резонансным шумом.

Как снизить риск

Чтобы предотвратить сосудистые нарушения, важно: