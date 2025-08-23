Когда шум в ушах связан не с усталостью, а с сосудами
Если вы внезапно начинаете слышать пульс в ушах и этот шум совпадает с ритмом сердцебиения, не стоит игнорировать такой симптом. Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская предупреждает: пульсирующий тиннитус может быть связан с серьёзными нарушениями в работе сосудов.
Почему возникает пульсирующий тиннитус
Обычный тиннитус проявляется как фоновый шум или звон, не связанный с внешними звуками. Но ритмичный шум, совпадающий с биением сердца, свидетельствует о том, что слуховой аппарат улавливает движение крови по сосудам. В норме человек этого не слышит — и если звук появился, его причина может быть следующей:
- атеросклероз сосудов головного мозга (из-за холестериновых бляшек кровоток становится турбулентным);
- повышенное артериальное давление, которое усиливает пульсацию сосудов;
- артериовенозные мальформации — аномальные соединения между артериями и венами;
- аневризмы, которые создают локальное расширение сосудов и увеличивают риск кровоизлияния;
- заболевания уха (воспаление, опухоли, евстахиит).
В каких случаях нужно срочно обратиться к врачу
Особенно внимательно стоит отнестись к пульсирующему шуму, если он сопровождается:
- резкой головной болью;
- снижением слуха на одно ухо;
- головокружением;
- тошнотой или нарушением зрения;
- асимметрией лица.
Кроме того, усиление пульсации при наклоне головы или физической нагрузке может говорить о повышенном внутричерепном давлении.
Как ставят диагноз
При жалобах на пульсирующий шум врач проводит:
- осмотр ЛОР-органов;
- тестирование слуха;
- МРТ головного мозга;
- ангиографию или доплерографию сосудов головы и шеи.
Что помогает
Лечение зависит от причины. При сосудистых проблемах назначают препараты для нормализации давления и снижения холестерина.
Если выявлена аневризма или мальформация, может потребоваться нейрохирургическая помощь.
При воспалениях уха — антибактериальная терапия.
В некоторых случаях для уменьшения шума используются антидепрессанты или специальные слуховые аппараты с широкополосным резонансным шумом.
Как снизить риск
Чтобы предотвратить сосудистые нарушения, важно:
- регулярно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара;
- избегать стрессов и интенсивных физических нагрузок;
- не откладывать визит к врачу при появлении даже кратковременной пульсации в ухе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru