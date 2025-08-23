Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шум в ушах
Шум в ушах
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:14

Когда шум в ушах связан не с усталостью, а с сосудами

Врач Екатерина Демьяновская: пульсирующий шум в ушах может сигнализировать о проблемах с сосудами

Если вы внезапно начинаете слышать пульс в ушах и этот шум совпадает с ритмом сердцебиения, не стоит игнорировать такой симптом. Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская предупреждает: пульсирующий тиннитус может быть связан с серьёзными нарушениями в работе сосудов.

Почему возникает пульсирующий тиннитус

Обычный тиннитус проявляется как фоновый шум или звон, не связанный с внешними звуками. Но ритмичный шум, совпадающий с биением сердца, свидетельствует о том, что слуховой аппарат улавливает движение крови по сосудам. В норме человек этого не слышит — и если звук появился, его причина может быть следующей:

  • атеросклероз сосудов головного мозга (из-за холестериновых бляшек кровоток становится турбулентным);
  • повышенное артериальное давление, которое усиливает пульсацию сосудов;
  • артериовенозные мальформации — аномальные соединения между артериями и венами;
  • аневризмы, которые создают локальное расширение сосудов и увеличивают риск кровоизлияния;
  • заболевания уха (воспаление, опухоли, евстахиит).

В каких случаях нужно срочно обратиться к врачу

Особенно внимательно стоит отнестись к пульсирующему шуму, если он сопровождается:

  • резкой головной болью;
  • снижением слуха на одно ухо;
  • головокружением;
  • тошнотой или нарушением зрения;
  • асимметрией лица.

Кроме того, усиление пульсации при наклоне головы или физической нагрузке может говорить о повышенном внутричерепном давлении.

Как ставят диагноз

При жалобах на пульсирующий шум врач проводит:

  • осмотр ЛОР-органов;
  • тестирование слуха;
  • МРТ головного мозга;
  • ангиографию или доплерографию сосудов головы и шеи.

Что помогает

Лечение зависит от причины. При сосудистых проблемах назначают препараты для нормализации давления и снижения холестерина.
Если выявлена аневризма или мальформация, может потребоваться нейрохирургическая помощь.
При воспалениях уха — антибактериальная терапия.
В некоторых случаях для уменьшения шума используются антидепрессанты или специальные слуховые аппараты с широкополосным резонансным шумом.

Как снизить риск

Чтобы предотвратить сосудистые нарушения, важно:

  • регулярно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара;
  • избегать стрессов и интенсивных физических нагрузок;
  • не откладывать визит к врачу при появлении даже кратковременной пульсации в ухе.

