Ученые шокированы: некурящие пациенты могут оказаться в группе риска рака

Нидерландские исследователи из Университета Гронингена обнаружили, что значительная часть некурящих пациентов имеет твердые легочные узелки, которые могут быть ранним признаком рака легких.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Radiology, показывают, что среди более чем 10 тысяч обследованных участников, 46,1% никогда не курили, а 53,9% бросили курить к моменту проведения скрининга.
Компьютерная томография выявила хотя бы один узел в легких у 42% участников, при этом у 11,1% из них узелки достигали клинически значимого размера в 6-8 миллиметров. Ученые подчеркнули, что наличие таких узелков у некурящих, которые обычно считаются группой низкого риска, оказалось выше ожидаемого и сравнимо с данными для курильщиков.
Однако, несмотря на это, заболеваемость раком легких среди некурящих остается низкой — всего 0,3%, и большинство выявленных узелков оказываются доброкачественными.
Фото: commons. wikimedia.org/Carlos Melgoza (public domain).
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