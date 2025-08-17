Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медитация
Медитация
© https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Когда обычный кашель превращается в сигнал тревоги

Врачи Mayo Clinic объяснили причины образования тромбов и риск тромбоэмболии лёгких

Каждый год примерно один из тысячи американцев сталкивается с опасным состоянием — тромбоэмболией лёгочной артерии. Это не просто медицинский термин, а реальная угроза жизни: сгусток крови, чаще всего образовавшийся в ноге, отрывается и попадает в лёгкие. Там он нарушает работу дыхательной системы и может привести к тяжёлым осложнениям.

Как образуются тромбы

Причины разные: длительное пребывание в неподвижном положении (например, перелёты или постельный режим), наследственность, приём некоторых лекарств, инфаркт или курение. По данным клиники Mayo, тромбы могут быть смертельно опасны, но при своевременной диагностике хорошо поддаются лечению. Именно поэтому регулярные консультации с врачом и внимание к своему состоянию так важны.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Тромбоэмболия лёгочной артерии проявляется целым набором признаков:

  • одышка, усиливающаяся даже в покое;
  • острая боль в груди при вдохе;
  • кашель, иногда с прожилками крови;
  • учащённое или неритмичное сердцебиение;
  • головокружение, слабость, обмороки;
  • изменение цвета кожи, потливость, повышение температуры.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что даже после лечения такие симптомы, как одышка или кашель, могут сохраняться неделями. Поэтому важно не пропускать визиты к кардиологу или пульмонологу.

Восстановление после эмболии: зачем нужны упражнения

После лечения — медикаментозного или хирургического — лёгкие теряют часть объёма и эластичности. Врачи рекомендуют специальные упражнения, которые помогают "раскрыть" дыхательную систему, улучшить кровообращение и снизить риск новых тромбов. Интересно, что ещё исследования начала 2000-х годов показали: активная реабилитация уже через 4 недели после эмболии безопасна для большинства пациентов.

5 упражнений, которые советуют врачи

  • Глубокое дыхание и кашель — простая, но эффективная техника. Вдох носом, задержка дыхания, плавный выдох через сложенные губы. На третий раз вместо выдоха — кашель. Такой цикл
  • тренирует дыхательные мышцы и улучшает вентиляцию лёгких. Иногда используют специальный прибор — спирометр.
  • Ходьба — лучший способ мягко восстановить активность. Начинают с нескольких шагов по комнате, постепенно доходят до получасовых прогулок в умеренном темпе пять раз в неделю.
  • Сгибания стопы (анкл-флексы) — сидя на полу, поочерёдно тянуть носок на себя и от себя. Движение улучшает кровоток в ногах и снижает риск образования тромбов в венах.
  • Подъёмы на носки — укрепляют икроножные мышцы, где чаще всего формируются тромбы. Можно делать у стула для опоры: медленно подняться на носки, задержаться, затем опуститься.
  • Плавание — вид кардионагрузки, который одновременно развивает дыхание и снижает нагрузку на суставы. Начинать лучше с коротких отрезков по 30 секунд, чередуя с отдыхом.

Важные предостережения

Заниматься можно только после консультации с врачом и под контролем приёма антикоагулянтов.
Если сохраняются боли или одышка, лучше выбрать упражнения для всего тела (например, ходьбу), а не только дыхательные практики.
Регулярные визиты к специалисту — обязательная часть восстановления.
Тромбоэмболия — серьёзное испытание, но с правильным лечением и реабилитацией можно не только вернуться к привычной жизни, но и укрепить здоровье на годы вперёд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Университета Аризоны назвали опасности грязного спортивного оборудования сегодня в 0:10

Тренажёры, которые опаснее унитаза: что скрывают домашние гантели

Ваши гантели могут быть грязнее унитаза. Узнайте, какие болезни могут подстерегать вас в домашнем спортзале и как этого избежать.

Читать полностью » Свиридова: техника дыхания в бодифлексе активирует диафрагму и нормализует пищеварение вчера в 23:26

Не бег и не зал: техника, где дышишь — и худеешь

Осознанное дыхание — мощнейший инструмент, который может изменить тело и здоровье. Что такое бодифлекс и почему он работает? Разбираемся вместе с экспертом.

Читать полностью » Упражнения для рук и спины помогут уменьшить жировые отложения под мышками вчера в 21:16

Майка сидит неровно, грудь сползает: что на самом деле создаёт эффект тяжёлой фигуры

Складки под мышками не дают покоя? Убираем их пошагово: от питания и тренировок до массажа и процедур. Без хирургии и с реальными результатами.

Читать полностью » Как правильно приседать для укрепления ног и ягодиц — пошаговая инструкция вчера в 21:17

10 правильных приседаний сильнее 50 неправильных: как техника делает форму

Одно из самых простых и эффективных упражнений может стать причиной травмы, если делать его неправильно. Разбираемся, как приседать грамотно и безопасно.

Читать полностью » Эксперт: бодибилдинг на пределе возможностей может привести к остановке сердца вчера в 20:17

Тренировки без отдыха, боль, пульс за 180: чего нельзя делать ни при каких кубиках

Почему умирают такие, как Джо Линднер? Врач объясняет, как ковид, тренировки и скрытые воспаления могут стать смертельной ловушкой даже для самых сильных.

Читать полностью » Инструктор йоги Джо Миллер назвал асаны для поддержания здоровья после 50 лет вчера в 19:50

Йога раскрыла неожиданный секрет долголетия, о котором молчали врачи

Йога помогает сохранить гибкость, силу и равновесие даже после 50 лет. Какие простые асаны реально продлевают активную жизнь — читайте в материале.

Читать полностью » Тренировки при недосыпе увеличивают нагрузку на организм — предупреждают фитнес-эксперты вчера в 19:10

Как одна бессонная ночь способна перечеркнуть неделю тренировок

Недостаток сна может испортить тренировку и навредить здоровью. Разбираемся, когда лучше пропустить занятие, а когда выбрать лёгкую нагрузку.

Читать полностью » Учёные: высокоинтенсивные тренировки менее 15 минут укрепляют сердечно-сосудистую систему вчера в 18:50

Секрет быстрых тренировок, о котором молчали фитнес-клубы

10 минут вместо часа в спортзале: короткие HIIT-тренировки укрепляют сердце, ускоряют метаболизм и помогают сохранить мышцы.

Читать полностью »

Новости
Еда

Дрожжевой пирог Цветок: рецепт от кондитера
Авто и мото

Chevrolet выпустит электрический Camaro в кузове кроссовера в 2026 году
Еда

Джейми Оливер назвал пошаговый способ приготовления идеального картофеля фри
Еда

Рецепт кабачков в кляре вошёл в топ-10 блюд летнего сезона по версии Росстата
Садоводство

Гравийные дорожки на приусадебных участках Брянской области: технология устройства и уход
Культура и шоу-бизнес

Disney запускает сериал "Академия Ковен" о ведьмах в Новом Орлеане
Красота и здоровье

Врач Сысоева назвала симптомы анаплазмоза, похожие на ОРВИ
Питомцы

Почему собаки остаются сцепленными после спаривания — объяснили ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru