Пуловер: движение, о котором забывают даже опытные спортсмены
Сильная и рельефная грудь формируется не только за счёт жима лёжа. Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала одно упражнение, которое способно прокачать мышцы груди, улучшить осанку и повысить гибкость. Речь идёт о пуловере.
Чем полезен пуловер
По словам Ротач, это упражнение даёт сразу несколько эффектов:
• развивает гибкость;
• увеличивает амплитуду движений в груди и плечах;
• способствует формированию правильной осанки;
• эффективно нагружает грудные мышцы.
Таким образом, пуловер работает не только на силу, но и на подвижность верхней части тела.
Как выполнять упражнение
Чтобы правильно сделать пуловер, тренер рекомендует:
-
Лечь верхней частью спины на лавку.
-
Согнуть ноги в коленях под углом 90 градусов, стопы прочно упереть в пол.
-
Взять гантель и расположить её над грудью.
-
Медленно опустить снаряд за голову, одновременно слегка опуская таз вниз.
-
Вернуться в исходное положение.
При регулярном выполнении пуловер помогает не только накачать грудь, но и улучшить подвижность плечевого пояса, что особенно важно для тех, кто много сидит за компьютером.
