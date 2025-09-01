Пуловер: движение, о котором забывают даже опытные спортсмены

Сильная и рельефная грудь формируется не только за счёт жима лёжа. Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала одно упражнение, которое способно прокачать мышцы груди, улучшить осанку и повысить гибкость. Речь идёт о пуловере.

Чем полезен пуловер

По словам Ротач, это упражнение даёт сразу несколько эффектов:

• развивает гибкость;

• увеличивает амплитуду движений в груди и плечах;

• способствует формированию правильной осанки;

• эффективно нагружает грудные мышцы.

Таким образом, пуловер работает не только на силу, но и на подвижность верхней части тела.

Как выполнять упражнение

Чтобы правильно сделать пуловер, тренер рекомендует:

Лечь верхней частью спины на лавку. Согнуть ноги в коленях под углом 90 градусов, стопы прочно упереть в пол. Взять гантель и расположить её над грудью. Медленно опустить снаряд за голову, одновременно слегка опуская таз вниз. Вернуться в исходное положение.

При регулярном выполнении пуловер помогает не только накачать грудь, но и улучшить подвижность плечевого пояса, что особенно важно для тех, кто много сидит за компьютером.