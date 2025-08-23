Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:30

Сутулость и боли в пояснице: ошибка, которая стоит здоровья тысячам людей

Эксперт по здоровому старению Джойнер рекомендовал упражнения для улучшения осанки

Каждый день мы что-то тянем: открываем двери, поднимаем сумки с продуктами, вытаскиваем мусор. Но задумывались ли вы, что именно эти простые движения могут стать ключом к долгой и комфортной подвижности? Тренировка силы в тяговых движениях помогает не только сохранить активность с возрастом, но и предотвратить множество проблем со спиной и осанкой.

Почему тянущие упражнения так важны

Персональный тренер Дэмиен А. Джойнер объясняет:

"Упражнения на тягу укрепляют заднюю цепь мышц и учат правильно поднимать предметы. Это снижает риск травм и формирует устойчивость тела."

Когда мы подолгу сидим, особенно за компьютером или телефоном, грудные мышцы укорачиваются, а мышцы спины ослабевают. Результат знаком многим — сутулость, хроническая усталость и боли в пояснице. Тяговые упражнения позволяют "раскрыть" спину, восстановить баланс мышечного тонуса и улучшить осанку. Специалисты рекомендуют на каждое упражнение "толкания" (например, жим или отжимания) делать два "тяговых" движения.

Какие упражнения выбрать

Чтобы тренировка была гармоничной, стоит включать хотя бы одно упражнение на тягу в каждую силовую сессию. Ниже — пять эффективных движений, которые подходят для любого возраста:

  • Наклонная тяга штанги — нагружает спину, плечи и руки. Можно заменить гантелями для большей устойчивости плеч.
  • Тяга резинового жгута сидя — простая альтернатива для дома, помогает улучшить осанку.
  • Тяга каната в кроссовере одной рукой — тренирует спину и одновременно развивает контроль корпуса.
  • Тяга в подвесных петлях (TRX) — сочетает работу мышц и "стоячую планку", улучшая стабильность и осанку.
  • Становая тяга на одной ноге с тросом — комплексное упражнение на баланс, координацию и силу.

Интересный факт

Специалисты по геронтологии отмечают: именно упражнения на заднюю цепь — ягодицы, спину и заднюю поверхность бедра — сильнее всего влияют на замедление процессов старения. Исследования показывают, что регулярная работа с тянущими движениями снижает риск падений у пожилых людей почти на 30%.

Главное — регулярность

Даже 2-3 тренировки в неделю с включением этих упражнений способны существенно улучшить самочувствие, вернуть бодрость и помочь сохранить подвижность на долгие годы.

