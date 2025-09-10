Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Секретное оружие сильной спины: простые движения вместо классики

Тренер Рэй Рейхлин объяснила, какие упражнения помогут подготовиться к первому подтягиванию

Тренировки с собственным весом всегда считались базой для укрепления мышц, и подтягивания — яркий тому пример. Это упражнение развивает верхнюю часть тела, формирует красивую осанку, укрепляет мышцы кора и улучшает силу хвата. Однако именно подтягивания многие называют одним из самых сложных движений: мало кто способен выполнить их без подготовки.

"Мало кто понимает, насколько тяжело выполнить подтягивание или подъем на турнике", — пояснила тренер Рэй Рейхлин.

Действительно, в отличие от привычных упражнений, здесь приходится поднимать не снаряд, а собственное тело. Верхняя часть туловища работает на пределе, ведь вес ног и корпуса тоже приходится удерживать, сопротивляясь гравитации.

Почему подтягивания даются так трудно

Подтягивания требуют включения множества мышечных групп: широчайших, бицепсов, дельтовидных, ромбовидных и мышц пресса. Но даже при хорошей общей физической форме далеко не каждый может поднять собственное тело. Чтобы дойти до полноценного выполнения упражнения, важно подготовить организм и развить необходимые мышечные волокна.

Подготовительные упражнения

Для начала стоит освоить альтернативы, которые постепенно укрепят мышцы и подведут к полноценным подтягиваниям.

TRX-подтягивания сидя

Это движение позволяет снизить нагрузку. В исходном положении нужно сидеть под ремнями TRX, упираясь пятками в пол. Основная задача — работать только руками и спиной, избегая помощи ног. Такое упражнение помогает прочувствовать работу широчайших.

Скапулярные ретракции в висе

Движение кажется минимальным: вис на перекладине и лёгкое сведение лопаток. Но именно этот элемент лежит в основе подтягивания. Отрабатывая его, человек учится включать нужные мышцы ещё до начала подъёма.

Тяга верхнего блока

Одно из классических упражнений в тренажёрном зале. Оно максимально похоже на подтягивание, но позволяет регулировать вес. Если нет доступа к тренажёру, можно использовать эспандер с ручками, закрепив его на перекладине.

Экцентрические подтягивания

Даже без навыка подъёма можно тренировать спуск. Суть — забраться на перекладину с помощью опоры и медленно опускаться вниз. Так мышцы учатся выдерживать нагрузку и становятся сильнее.

Подтягивания с резиновой лентой

Резиновая петля берёт часть веса на себя, делая упражнение доступнее. Чем меньше сопротивление у ленты, тем выше нагрузка. Этот вариант максимально близок к классическим подтягиваниям и отлично развивает уверенность.

Секрет прогресса

По словам Рэй Рейхлин, добиться результата можно только при системной подготовке:

"Конкретные цели требуют особых методов, и в силовых тренировках это называют принципом специфичности", — отметила тренер.

То есть хаотичные тренировки не принесут нужного результата. Чтобы выполнить первое подтягивание, важно следовать программе, которая постепенно развивает силу именно тех мышц, которые отвечают за движение. Полезно включать в неё и изолированные упражнения: подъёмы на бицепс, махи гантелями в стороны, тягу каната к лицу, удержания корпуса в "лодочке" или "полой позе".

Как встроить в тренировки

Занятия можно организовать по-разному:
• если тренировки проходят четыре раза в неделю, упражнения на подтягивания стоит выделить в отдельный блок для спины и бицепсов;
• если занятия реже, включайте 3-4 упражнения в комплексные программы.

Оптимальный объём — 3 подхода по 8-12 повторений.

Подтягивания — одно из самых эффективных упражнений, но освоить их без подготовки крайне сложно. Постепенная работа с альтернативами, внимание к деталям и чёткий план тренировок помогают шаг за шагом прийти к заветной цели — первому чистому подтягиванию.

