подтягивания на турнике
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Подтягивания перестали быть мучением — секрет в одной мелочи

Фитнес-тренеры назвали упражнения для подготовки к первым подтягиваниям

Подтягивания на турнике — одно из самых мощных и доступных упражнений, которое формирует широкую спину, развивает силу рук и укрепляет запястья. Но именно это движение чаще всего становится камнем преткновения для новичков, особенно для девушек.

Чтобы преодолеть трудности и научиться подтягиваться правильно, важно понимать механику упражнения и чувствовать, как работают широчайшие мышцы спины, а не тянуть тело только за счёт рук.

Первые шаги: учимся включать спину

Ключ к правильной технике — умение осознавать работу широчайших мышц. Без этого новички закрепляют неверную привычку — "тянуть" руками, а не спиной.

Самым подходящим упражнением для освоения подтягиваний считается тяга верхнего блока сидя. Умеренный вес, медленный темп и внимание к технике помогут включить в работу именно спину и подготовить тело к подтягиваниям.

Методы обучения подтягиваниям

Есть несколько способов облегчить первые шаги:

  • резиновый жгут (фитнес-резинка),
  • помощь тренера или партнёра,
  • тренажёр "гравитрон" с противовесом,
  • тяга верхнего блока к груди.

Каждый из этих методов помогает по-своему, но объединяет их одно: цель — почувствовать работу спины.

Подтягивания с резиновым жгутом

Фитнес-резинка создаёт сопротивление и берёт часть нагрузки на себя. Благодаря этому движение становится плавным, а мышцы — более вовлечёнными. Главное — соблюдать ритм: на вдохе опускаться, на выдохе — тянуться вверх, концентрируясь на спине.

Гравитрон: шаг к первым повторениям

Этот тренажёр облегчает подтягивания, компенсируя часть веса тела. Новичкам стоит начинать с противовеса в 30-50% от собственного веса и постепенно усложнять задачу, уменьшая поддержку. Однако важно помнить: количество повторов вторично, главное — правильная техника и вовлечение широчайших.

Тяга верхнего блока: тренировка спины

Широчайшие мышцы — главный "двигатель" подтягиваний. Чтобы включить их, хват должен быть уверенным, ладони полностью накрывают перекладину сверху.

Движение строится по принципу: не тянем вес руками, а словно "выталкиваем" себя спиной вверх. В верхней точке перекладина должна быть у груди, а лопатки слегка сведены.

Как подтягиваться правильно

  • ладонь полностью охватывает перекладину;
  • движение вверх идёт за счёт широчайших мышц;
  • в нижней точке мышцы рук сохраняют напряжение;
  • важно контролировать каждую фазу движения.

Домашние тренировки: что учесть

Домашние турники часто нестабильны и мешают правильно отработать технику. Турник в дверном проёме неудобен и небезопасен, а тягу верхнего блока дома воспроизвести практически невозможно.

Чтобы учиться подтягиваться дома, нужна широкая и устойчиво закреплённая перекладина с достаточным пространством сверху — иначе не избежать дискомфорта и ошибок.

Цель: первые 10 подтягиваний

Для выхода на десять чистых повторений используйте связку упражнений:

  • 2 подхода тяги верхнего блока (12-15 повторений),
  • 2-3 подхода подтягиваний в гравитроне.

Включайте их в тренировки спины 1-2 раза в неделю. Контролируйте каждую фазу движения: руки запускают движение, спина доводит его до конца, а возврат происходит медленно и осознанно.

Почему важно учиться с тренером

Поддержка тренера или партнёра ускоряет прогресс. Они помогут скорректировать ошибки и направить усилия именно в работу спины. Самый плохой вариант для новичка — пытаться выполнить десятки повторений с неправильной техникой и в быстром темпе. Это только закрепит неверные движения и может привести к травме.

