Вис на турнике
Вис на турнике
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Турник против гантелей: что действительно приближает к первому повтору

Какие мышцы нужно развивать для первого подтягивания — объяснили инструкторы

Покорение перекладины — цель, к которой стремятся многие. Первое подтягивание становится настоящим доказательством силы и упорства. Для кого-то это рубеж, над которым приходилось работать месяцами, а для других — заветная цель, открывающая новые горизонты в тренировках.

Что необходимо для подтягивания

Чтобы подтянуться, нужно не только желание, но и определённые физические качества. Главная нагрузка ложится на широчайшие мышцы спины и верхнюю часть корпуса, поэтому сильная спина — основа успеха. Не менее важен крепкий хват: без него руки попросту не удержат вес тела на перекладине. Кроме того, необходима выносливая кора — мышцы корпуса стабилизируют тело, удерживая правильное положение позвоночника и таза. Сильные руки тоже помогут, хотя при подтягиваниях бицепсы играют второстепенную роль.

Подвижность плечевых суставов — ещё один фактор, без которого движение становится небезопасным. Наконец, нельзя забывать о так называемой относительной силе: человек может поднимать солидные веса, но если собственный вес тела оказывается неподъёмным, подтянуться всё равно не получится.

Почему одних тренировок для спины мало

Работа с отягощениями укрепляет мышцы, но этого недостаточно. Чтобы освоить подтягивания, нужно выполнять упражнения, которые напрямую имитируют и подготавливают тело к движению на перекладине. Такая подготовка ускоряет прогресс и делает результат более устойчивым.

Базовые упражнения для подготовки

1. Вис на перекладине

Простое на первый взгляд упражнение помогает укрепить хват и развить силу предплечий. Кроме того, вис растягивает зажатые мышцы спины и улучшает подвижность плеч. Новичкам поначалу удаётся удерживаться всего несколько секунд, но регулярная практика позволяет легко висеть 30 секунд и более.

2. Скапулярные подтягивания

Самый трудный момент в подтягивании — старт из виса. Чтобы научиться "отрываться" от перекладины, стоит освоить работу лопатками. В этом упражнении из пассивного виса нужно переходить в активный, опуская плечи вниз и сводя лопатки. Такой навык помогает уверенно начинать каждое подтягивание.

3. Горизонтальная тяга (инвертированный жим)

Это упражнение можно назвать перевёрнутыми отжиманиями. Несмотря на горизонтальную плоскость движения, оно отлично укрепляет мышцы спины и кора, а также учит держать тело в жёсткой линии. Выполнять его можно с помощью турника на низкой высоте, колец или тренажёра Смита.

4. Горизонтальная тяга с ногами на опоре

Усложнённый вариант предыдущего упражнения. Поднятые на коробку или скамью ноги делают движение заметно тяжелее, хотя оно остаётся доступнее, чем классические подтягивания. Такой способ позволяет увеличивать нагрузку постепенно.

5. Подтягивания на петлях (TRX или кольцах)

Отличный переход от горизонтальной тяги к вертикальному подтягиванию. В отличие от резинок, которые облегчают движение внизу, петли создают нагрузку по той же траектории, что и настоящие подтягивания. Варианты можно подбирать в зависимости от уровня подготовки — с опорой на ноги или с их подъёмом.

Как включить усложнения

Когда хват и спина окрепнут, можно переходить к эксцентрическим подтягиваниям. Здесь упор делается на медленное опускание из верхней точки. Этот приём помогает развить силу даже тем, кто пока не может подтянуться самостоятельно. Другой полезный вариант — фиксированный вис в верхней точке, который тренирует мышцы для завершения движения.

Резиновые амортизаторы тоже могут быть полезны, особенно для преодоления психологического барьера. С их помощью человек ощущает, что подтягивания реально выполнимы. Но полностью полагаться на резинки не стоит: для максимального прогресса лучше сочетать их с другими упражнениями.

Альтернативы для разных условий

Если нет доступа к турнику или кольцам, хорошим вариантом станет блочный тренажёр для тяги сверху. С его помощью можно укреплять широчайшие мышцы и развивать ту же механику движения. Также стоит практиковать подтягивания обратным хватом (chin-up). Этот вариант легче благодаря подключению бицепсов и может стать промежуточным этапом на пути к классическим подтягиваниям.

Первое подтягивание — результат настойчивой и системной работы. Регулярные тренировки, грамотный выбор упражнений и терпение позволяют добиться цели. Главное — помнить, что прогресс требует времени, а дорога к заветному движению складывается из множества маленьких шагов.

