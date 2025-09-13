20 подтягиваний за 6 недель: как сработала программа Льюиса Армстронга

Кажется, что подтянуться 20 раз за один подход — почти магическая цель. Это красивое число и показатель хорошей физической формы. Но в реальности достичь его не так просто, даже если умеешь подтягиваться.

В спортзале я обычно занимаюсь гирями и штангой. Турник всегда оставался "на потом" — и это "потом" откладывалось бесконечно. Казалось бы, что мешает повесить турник дома и тренироваться? Но встать и сделать первый шаг оказывалось труднее, чем сама нагрузка. Мотивация появилась, когда я решила попробовать конкретную методику и пригласила компанию единомышленников.

Программа Льюиса Армстронга

Эта система популярна у военных и спортсменов, которым нужны силовые и выносливые мышцы спины. Для старта важно уметь подтянуться хотя бы 12-15 раз. Дальше программа постепенно доводит до 20-25 повторов за 4-8 недель.

Заниматься нужно пять дней подряд, затем делать два дня отдыха. Формат тренировок постоянно меняется:

Подтягивания на максимум в пять подходов. "Пирамида": 1 повтор — отдых 10 секунд, 2 повтора — отдых 20 секунд и так далее, пока не получится прибавить. Три подхода разными хватами (прямой, обратный узкий, широкий прямой). Минимум девять подходов с числом повторений, зафиксированным накануне. Повтор самого трудного дня или работа с утяжелением.

Такой ритм не даёт заскучать и развивает разные группы мышц.

Советы шаг за шагом

• Запишите исходные результаты — это даст ориентир.

• Используйте магнезию для хвата, особенно если ладони потеют.

• Меняйте обувь и инвентарь: кроссовки для бега и турник для дома помогут держать ритм.

• Ведите дневник тренировок — так проще отслеживать прогресс и мотивировать себя.

• Подключите друзей: совместные отчёты в чате или мессенджере поддерживают дисциплину.

Мифы и правда

• Миф: подтягивания — только для мужчин. Правда: женщины так же успешно осваивают турник, если подойти постепенно.

• Миф: прогресс возможен только при ежедневных тренировках. Правда: мышцы растут во время отдыха, поэтому перерывы необходимы.

• Миф: важно делать максимум повторений. Правда: регулярность и техника важнее количества.

FAQ

Как выбрать турник домой?

Стационарные модели надёжнее, но требуют крепления. Раздвижные проще, но держат меньший вес.

Сколько времени займёт достижение 20 подтягиваний?

При регулярных занятиях по программе — от 1 до 2 месяцев, в зависимости от уровня подготовки.

Что лучше — подтягивания с весом или без?

Новичкам лучше начать без утяжелений, а дополнительные килограммы подключать только после уверенных 15-18 повторений.

Исторический контекст

Программу разработал американский морпех Льюис Армстронг. Она быстро распространилась среди военных, а затем и среди любителей фитнеса. В 90-е годы методику стали активно обсуждать на форумах, и до сих пор её используют спортсмены по всему миру.

А что если…

А что если не получилось дойти до цели? Это не поражение. Даже прогресс с 10 до 15 повторений — уже серьёзный шаг. А ещё подтягивания отлично развивают спину, пресс и силу хвата, что полезно в любом спорте.

За шесть недель можно заметно укрепить мышцы и увеличить количество повторений. Пусть не всегда получается добраться до "магической" двадцатки, но сам процесс дисциплинирует и делает тело сильнее.

Три интересных факта:

• Подтягивания активно задействуют более 15 мышечных групп.

• В армейских тестах США минимум для мужчин — 10 подтягиваний, для женщин — 3.

• Чем шире хват, тем сильнее работает спина, а узкий — больше нагружает бицепсы.