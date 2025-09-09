Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушки выполняют упражнение подтягивание
Девушки выполняют упражнение подтягивание
© flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Каждое подтягивание — битва с самим собой, где выигрывает осанка

Как правильно выполнять подтягивания для развития силы — рекомендации Данель Риверы

Мало кто спорит с тем, что берпи, "трастеры" и приседания со штангой над головой входят в число самых "тотальных" упражнений. Но есть ещё одно движение, которое вполне заслуживает места рядом с ними, — подтягивания.

Обычно их воспринимают исключительно как тренировку рук и плеч, хотя на самом деле этот элемент задействует гораздо больше мышц. По словам сертифицированного тренера Данель Риверы, подтягивания — это не просто работа на силу верхней части тела, а полноценное упражнение для всего организма. И именно поэтому они так ценны, несмотря на сложность выполнения.

Почему подтягивания даются так тяжело

Главная причина, по которой многие избегают этого упражнения, проста: оно действительно непростое. Чтобы выполнить подтягивание, нужно, начиная с положения висом, поднять всё собственное тело вверх. Неудивительно, что новички воспринимают задачу как почти невыполнимую. Но именно эта трудность делает подтягивания особенно полезными — они формируют силу, координацию и уверенность в собственных возможностях.

Какие мышцы включаются в работу

Список мышц, которые напрягаются при подтягиваниях, впечатляет. Работают не только руки и спина, но и корпус, ягодицы и даже ноги. Основные группы:
• спина — широчайшие, трапеции, ромбовидные мышцы, выпрямители позвоночника;
• плечи — задние и передние дельты, малая и большая круглые мышцы, надостная;
• руки — бицепсы, трицепсы, предплечья, хват;
• грудь — большая и малая грудные;
• пресс — прямые и косые мышцы живота, зубчатая передняя;
• ноги — квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы.

Именно поэтому подтягивание можно назвать "тотальным" упражнением: оно заставляет работать почти всё тело.

Зачем нужны подтягивания

Регулярное выполнение подтягиваний приносит целый набор преимуществ:

  1. Улучшение осанки. Сильные широчайшие помогают держать спину ровной и уменьшают риск сутулости и боли. Об этом напоминает специалист по функциональному тренингу Джейк Харкофф: развитые мышцы спины буквально вытягивают плечи назад.

  2. Сильный хват. Подтягивания укрепляют предплечья и кисти, что облегчает бытовые задачи: от переноски пакетов до открывания банок.

  3. Рост спортивных результатов. Сильный корпус улучшает передачу усилия между ногами и руками, что важно в метании, плавании, единоборствах и командных играх.

  4. Развитие относительной силы. Умение подтянуться демонстрирует не только мышцы, но и контроль над собственным весом. Это особенно полезно для функциональной подготовки и ситуаций в реальной жизни.

  5. Баланс и координация. Чтобы тело не болталось во время подтягивания, приходится напрягать пресс и ноги. В результате улучшается равновесие и снижается риск падений.

Как выполнять подтягивания правильно

Ошибки в технике сильно усложняют задачу. Одна из распространённых — попытка тянуться к перекладине только бицепсами. Намного эффективнее включать в работу широчайшие мышцы. Алгоритм следующий:

  1. Возьмитесь за перекладину хватом сверху, руки на ширине плеч.

  2. Полностью выпрямите руки и перейдите в положение виса.

  3. Сожмите перекладину, напрягите пресс и ягодицы.

  4. Держите локти ближе к корпусу и тяните себя вверх.

  5. Поднимайтесь, пока подбородок не окажется выше перекладины.

  6. Задержитесь на секунду в верхней точке.

  7. Медленно опуститесь обратно.

Что делать, если пока не получается

Мало кто способен сделать подтягивание с первого раза. Но есть целый набор альтернативных упражнений, которые помогут подготовить тело:

• тяга верхнего блока в тренажёре (имитация подтягиваний с регулируемым весом);
• тяга гантелей в наклоне или с опорой на скамью (развитие широчайших);
• "подтягивания наоборот" на кольцах или TRX, где угол тела можно регулировать;
• подтягивания с резиной (эспандер берёт часть нагрузки на себя);
• вариант с нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга — обычно проще);
• классические подтягивания с обратным хватом, когда нагрузка смещается на бицепсы.

Постепенно снижая помощь резины или увеличивая вес в тренажёре, можно плавно подвести себя к полноценным подтягиваниям.

Подтягивания — упражнение не из лёгких, но польза от них огромна. Они развивают силу, осанку, координацию и уверенность в теле. А главное — помогают лучше справляться с повседневной нагрузкой и делают организм более устойчивым к травмам. Начав с простых вариантов и постепенно двигаясь вперёд, каждый сможет освоить это движение и ощутить все его преимущества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные объяснили появление аммиачного запаха в поте во время нагрузок — Journal of Earth and Environmental Sciences сегодня в 2:10

Запах тренажёрки или сигнал беды? Что на самом деле говорит аммиак в поте

Иногда после тренировки тело источает резкий аммиачный запах. Откуда он берётся и почему сигнализирует о проблемах с питанием и нагрузкой?

Читать полностью » Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом вчера в 20:04

Спешка против точности: что убивает смысл пилатеса

Инструкторы пилатеса назвали главные ошибки, которые мешают извлечь максимум пользы из практики. Узнайте, чего точно не стоит делать в студии.

Читать полностью » Дефицит гликогена снижает выносливость при тренировках — клинический физиолог Ричард Пенг вчера в 19:50

Когда мышцы внезапно отказывают: что на самом деле крадёт энергию во время тренировки

Почему даже любители фитнеса сталкиваются с "пустыми батарейками" во время тренировок и как правильно подготовить тело к нагрузкам.

Читать полностью » Учёные рассказали, как вечерние тренировки влияют на сон и циркадные ритмы вчера в 19:30

Поздняя тренировка сбивает биоритмы: чем опасен вечерний пресс

Лучшее время для упражнений на пресс зависит не только от привычек, но и от состояния позвоночника и биоритмов. Важно выбрать правильный момент.

Читать полностью » Американский совет по физическим упражнениям предупредил о рисках перетренированности при силовых нагрузках и пилатесе вчера в 19:10

Когда спорт становится ядом: как тренировки доводят тело до срыва

Перетренированность развивается незаметно: сначала мышцы болят дольше обычного, потом падает мотивация и даже сон сбивается. Узнайте, как не допустить этого.

Читать полностью » Harvard Health подсчитали расход калорий при беге трусцой разного темпа вчера в 18:50

Полчаса трусцы — и результат удивит: цифры, которые меняют мотивацию

Узнайте, сколько калорий можно сжечь за полчаса лёгкой пробежки и какие факторы сильнее всего влияют на результат.

Читать полностью » Harvard Health Publishing назвал расход калорий при прогулке со скоростью 3,5–4,5 мили в час вчера в 18:30

40 минут ходьбы — и вес начинает уходить быстрее, чем от тренажёров

Даже обычная прогулка способна помочь в похудении. Но сколько калорий реально можно сжечь за 40 минут быстрой ходьбы?

Читать полностью » Врачи: плавание снижает общий процент жира, но не убирает жир только на животе вчера в 18:10

Вода против жира: почему бассейн не всегда спасает от лишних сантиметров

Плавание помогает худеть и укреплять мышцы, но какие стили и приёмы сделают тренировки максимально эффективными? Ответы внутри.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мимоза со скумбрией готовится с использованием копченой рыбы
Еда

Рецепты маринованных огурцов с кетчупом: варианты с острым и мягким вкусом
Авто и мото

Audi подтвердила отказ от пятицилиндрового двигателя 2.5 TFSI из-за норм Евро-7
Наука и технологии

Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь
Спорт и фитнес

Жим лёжа и наклонная скамья: как эффективно прорабатывать грудные мышцы
Дом

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс
Туризм

Stadler поставила BVG первый поезд метро серии JK для Берлина
Авто и мото

Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet