Каждое подтягивание — битва с самим собой, где выигрывает осанка
Мало кто спорит с тем, что берпи, "трастеры" и приседания со штангой над головой входят в число самых "тотальных" упражнений. Но есть ещё одно движение, которое вполне заслуживает места рядом с ними, — подтягивания.
Обычно их воспринимают исключительно как тренировку рук и плеч, хотя на самом деле этот элемент задействует гораздо больше мышц. По словам сертифицированного тренера Данель Риверы, подтягивания — это не просто работа на силу верхней части тела, а полноценное упражнение для всего организма. И именно поэтому они так ценны, несмотря на сложность выполнения.
Почему подтягивания даются так тяжело
Главная причина, по которой многие избегают этого упражнения, проста: оно действительно непростое. Чтобы выполнить подтягивание, нужно, начиная с положения висом, поднять всё собственное тело вверх. Неудивительно, что новички воспринимают задачу как почти невыполнимую. Но именно эта трудность делает подтягивания особенно полезными — они формируют силу, координацию и уверенность в собственных возможностях.
Какие мышцы включаются в работу
Список мышц, которые напрягаются при подтягиваниях, впечатляет. Работают не только руки и спина, но и корпус, ягодицы и даже ноги. Основные группы:
• спина — широчайшие, трапеции, ромбовидные мышцы, выпрямители позвоночника;
• плечи — задние и передние дельты, малая и большая круглые мышцы, надостная;
• руки — бицепсы, трицепсы, предплечья, хват;
• грудь — большая и малая грудные;
• пресс — прямые и косые мышцы живота, зубчатая передняя;
• ноги — квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы.
Именно поэтому подтягивание можно назвать "тотальным" упражнением: оно заставляет работать почти всё тело.
Зачем нужны подтягивания
Регулярное выполнение подтягиваний приносит целый набор преимуществ:
-
Улучшение осанки. Сильные широчайшие помогают держать спину ровной и уменьшают риск сутулости и боли. Об этом напоминает специалист по функциональному тренингу Джейк Харкофф: развитые мышцы спины буквально вытягивают плечи назад.
-
Сильный хват. Подтягивания укрепляют предплечья и кисти, что облегчает бытовые задачи: от переноски пакетов до открывания банок.
-
Рост спортивных результатов. Сильный корпус улучшает передачу усилия между ногами и руками, что важно в метании, плавании, единоборствах и командных играх.
-
Развитие относительной силы. Умение подтянуться демонстрирует не только мышцы, но и контроль над собственным весом. Это особенно полезно для функциональной подготовки и ситуаций в реальной жизни.
-
Баланс и координация. Чтобы тело не болталось во время подтягивания, приходится напрягать пресс и ноги. В результате улучшается равновесие и снижается риск падений.
Как выполнять подтягивания правильно
Ошибки в технике сильно усложняют задачу. Одна из распространённых — попытка тянуться к перекладине только бицепсами. Намного эффективнее включать в работу широчайшие мышцы. Алгоритм следующий:
-
Возьмитесь за перекладину хватом сверху, руки на ширине плеч.
-
Полностью выпрямите руки и перейдите в положение виса.
-
Сожмите перекладину, напрягите пресс и ягодицы.
-
Держите локти ближе к корпусу и тяните себя вверх.
-
Поднимайтесь, пока подбородок не окажется выше перекладины.
-
Задержитесь на секунду в верхней точке.
-
Медленно опуститесь обратно.
Что делать, если пока не получается
Мало кто способен сделать подтягивание с первого раза. Но есть целый набор альтернативных упражнений, которые помогут подготовить тело:
• тяга верхнего блока в тренажёре (имитация подтягиваний с регулируемым весом);
• тяга гантелей в наклоне или с опорой на скамью (развитие широчайших);
• "подтягивания наоборот" на кольцах или TRX, где угол тела можно регулировать;
• подтягивания с резиной (эспандер берёт часть нагрузки на себя);
• вариант с нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга — обычно проще);
• классические подтягивания с обратным хватом, когда нагрузка смещается на бицепсы.
Постепенно снижая помощь резины или увеличивая вес в тренажёре, можно плавно подвести себя к полноценным подтягиваниям.
Подтягивания — упражнение не из лёгких, но польза от них огромна. Они развивают силу, осанку, координацию и уверенность в теле. А главное — помогают лучше справляться с повседневной нагрузкой и делают организм более устойчивым к травмам. Начав с простых вариантов и постепенно двигаясь вперёд, каждый сможет освоить это движение и ощутить все его преимущества.
