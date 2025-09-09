Каждое подтягивание — битва с самим собой, где выигрывает осанка

Мало кто спорит с тем, что берпи, "трастеры" и приседания со штангой над головой входят в число самых "тотальных" упражнений. Но есть ещё одно движение, которое вполне заслуживает места рядом с ними, — подтягивания.

Обычно их воспринимают исключительно как тренировку рук и плеч, хотя на самом деле этот элемент задействует гораздо больше мышц. По словам сертифицированного тренера Данель Риверы, подтягивания — это не просто работа на силу верхней части тела, а полноценное упражнение для всего организма. И именно поэтому они так ценны, несмотря на сложность выполнения.

Почему подтягивания даются так тяжело

Главная причина, по которой многие избегают этого упражнения, проста: оно действительно непростое. Чтобы выполнить подтягивание, нужно, начиная с положения висом, поднять всё собственное тело вверх. Неудивительно, что новички воспринимают задачу как почти невыполнимую. Но именно эта трудность делает подтягивания особенно полезными — они формируют силу, координацию и уверенность в собственных возможностях.

Какие мышцы включаются в работу

Список мышц, которые напрягаются при подтягиваниях, впечатляет. Работают не только руки и спина, но и корпус, ягодицы и даже ноги. Основные группы:

• спина — широчайшие, трапеции, ромбовидные мышцы, выпрямители позвоночника;

• плечи — задние и передние дельты, малая и большая круглые мышцы, надостная;

• руки — бицепсы, трицепсы, предплечья, хват;

• грудь — большая и малая грудные;

• пресс — прямые и косые мышцы живота, зубчатая передняя;

• ноги — квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы.

Именно поэтому подтягивание можно назвать "тотальным" упражнением: оно заставляет работать почти всё тело.

Зачем нужны подтягивания

Регулярное выполнение подтягиваний приносит целый набор преимуществ:

Улучшение осанки. Сильные широчайшие помогают держать спину ровной и уменьшают риск сутулости и боли. Об этом напоминает специалист по функциональному тренингу Джейк Харкофф: развитые мышцы спины буквально вытягивают плечи назад. Сильный хват. Подтягивания укрепляют предплечья и кисти, что облегчает бытовые задачи: от переноски пакетов до открывания банок. Рост спортивных результатов. Сильный корпус улучшает передачу усилия между ногами и руками, что важно в метании, плавании, единоборствах и командных играх. Развитие относительной силы. Умение подтянуться демонстрирует не только мышцы, но и контроль над собственным весом. Это особенно полезно для функциональной подготовки и ситуаций в реальной жизни. Баланс и координация. Чтобы тело не болталось во время подтягивания, приходится напрягать пресс и ноги. В результате улучшается равновесие и снижается риск падений.

Как выполнять подтягивания правильно

Ошибки в технике сильно усложняют задачу. Одна из распространённых — попытка тянуться к перекладине только бицепсами. Намного эффективнее включать в работу широчайшие мышцы. Алгоритм следующий:

Возьмитесь за перекладину хватом сверху, руки на ширине плеч. Полностью выпрямите руки и перейдите в положение виса. Сожмите перекладину, напрягите пресс и ягодицы. Держите локти ближе к корпусу и тяните себя вверх. Поднимайтесь, пока подбородок не окажется выше перекладины. Задержитесь на секунду в верхней точке. Медленно опуститесь обратно.

Что делать, если пока не получается

Мало кто способен сделать подтягивание с первого раза. Но есть целый набор альтернативных упражнений, которые помогут подготовить тело:

• тяга верхнего блока в тренажёре (имитация подтягиваний с регулируемым весом);

• тяга гантелей в наклоне или с опорой на скамью (развитие широчайших);

• "подтягивания наоборот" на кольцах или TRX, где угол тела можно регулировать;

• подтягивания с резиной (эспандер берёт часть нагрузки на себя);

• вариант с нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга — обычно проще);

• классические подтягивания с обратным хватом, когда нагрузка смещается на бицепсы.

Постепенно снижая помощь резины или увеличивая вес в тренажёре, можно плавно подвести себя к полноценным подтягиваниям.

Подтягивания — упражнение не из лёгких, но польза от них огромна. Они развивают силу, осанку, координацию и уверенность в теле. А главное — помогают лучше справляться с повседневной нагрузкой и делают организм более устойчивым к травмам. Начав с простых вариантов и постепенно двигаясь вперёд, каждый сможет освоить это движение и ощутить все его преимущества.