Вис на турнике
Вис на турнике
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Турник помогает стать выше? Ответ скрыт в одной неожиданной детали

Учёные: вис на турнике не помогает стать выше, но улучшает осанку

Многие подростки и взрослые убеждены, что упражнения на турнике способны помочь вырасти. На форумах можно встретить десятки восторженных отзывов о "чудесном эффекте" висения. Но официальная наука в этом вопросе куда осторожнее.

Что говорит наука?

Анализ роста гимнастов показывает некоторую связь между тренировками и длиной тела — особенно у девушек. Однако исследователи подчёркивают: скорее дело в правильном питании и общем образе жизни, чем в самих упражнениях.

Да, позвоночник действительно способен немного "растягиваться" и "сжиматься" в течение дня. Разница может достигать 1-2 см — именно поэтому утром рост чуть выше, чем вечером. Но это не значит, что турник способен сделать человека выше навсегда.

Польза упражнений на турнике

Несмотря на сомнения насчёт влияния на рост, занятия на турнике всё же приносят реальную пользу.

  • улучшают осанку,
  • укрепляют мышцы спины, плеч и рук,
  • помогают держать позвоночник в более правильном положении.

В итоге фигура становится визуально стройнее и "выше". Именно это создаёт иллюзию увеличения роста.

Когда формируется рост

Рост интенсивнее всего идёт в подростковом возрасте. У девочек — в 11-12 лет, у мальчиков — примерно в 13-14. После 18-19 лет рост обычно останавливается.

С возрастом же, наоборот, человек начинает постепенно терять сантиметры: мужчины к 70 годам — до 2,5 см, женщины — до 5 см. Виной тому естественные изменения костной ткани и гормональные процессы.

Опасны ли силовые упражнения?

Существует миф, что тренировки с весами мешают подросткам расти. Он появился после исследований японских школьников в 1970-х. Но современные данные показывают обратное: спорт укрепляет кости и снижает риск остеопороза в старости.

