Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Амфитеатр
Амфитеатр
© commons.wikimedia.org by Диего Дельсо is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:34

Рим завидует: амфитеатр в Хорватии сохранил все башни

Арена Пулы в Хорватии старше Колизея и сохранила все четыре башни

Можно ли найти город с амфитеатром, который поразит не меньше, чем Колизей в Риме? Ответ утвердительный — и это Пула в Хорватии. Об этом пишет журналистка Софи Харрис, посетившая город в октябре, когда здесь было комфортные 24 градуса по Цельсию.

Римское наследие и современный ритм

Пула — крупнейший город полуострова Истрия, окружённый античными руинами и уютными улочками. Как и Рим, он был возведён на семи холмах. Эта топография определила его развитие и по сей день создаёт уникальный облик: живописные смотровые площадки, тихие кварталы и археологические памятники соседствуют с повседневной жизнью горожан.

Город долгое время оставался в тени популярных курортов Дубровника и Сплита. Однако именно здесь сохранился один из самых впечатляющих памятников античной архитектуры — Арена Пулы. Построенный из белого истрийского известняка амфитеатр возведён ещё в период между 27 годом до н. э. и 68 годом н. э. Это единственный в мире римский амфитеатр, полностью сохранивший все четыре башни.

Арена Пулы: старше Колизея

Чаще всего античные амфитеатры ассоциируются с Колизеем, однако Арена Пулы старше своего римского собрата. Её вместимость составляла около 20 тысяч зрителей: в античности здесь устраивались гладиаторские бои, в средние века — рыцарские турниры. Несмотря на почтенный возраст, сооружение отлично сохранилось и остаётся символом города.

"Стоя в амфитеатре, мне было трудно поверить, что я не исследую Рим, Италию", — призналась Софи Харрис.

Сегодня амфитеатр продолжает жить: здесь проходят концерты, показы фильмов и фестивали. Вместимость для современных мероприятий — около 7 тысяч зрителей. Туристы могут посетить арену самостоятельно за 10 евро или присоединиться к экскурсиям, исследуя трибуны и любуясь панорамой города.

Подземные секреты города

Помимо наземных достопримечательностей, Пула хранит тайны и под землёй. Под улицами пролегает сеть туннелей, вырубленных в известняке в начале XX века. Эти ходы, известные как Зероштрассе, создавались как укрытия во время войн. Сегодня они доступны для прогулок и поражают просторными коридорами.

Храм Августа и атмосфера старого города

На площади Форум в историческом центре стоит Храм Августа — один из самых изящных римских памятников Хорватии. Он был посвящён первому императору Рима и приёмному наследнику Юлия Цезаря. Несмотря на разрушения Второй мировой войны, храм был восстановлен. Теперь туристы могут любоваться его фасадом, сидя за чашкой кофе в уличных кафе.

Пляжи и отдых у моря

Пула — не только археологическое наследие, но и морской курорт. В нескольких минутах езды от центра находится Гавайский пляж с кристально чистой водой. Здесь можно совместить культурное путешествие и отдых у Адриатики.

Многие туристы выбирают отели с видом на море. Так, Park Plaza Histria Pula находится всего в десяти минутах езды от старого города и предлагает живописные панорамы.

Город без толп туристов

Несмотря на богатое наследие, Пула остаётся спокойным городом даже летом. Его чаще посещают сами хорваты, чем многочисленные иностранные туристы. Климат также делает Пулу привлекательной круглогодично: в сентябре температура держится на уровне +25 °C, в октябре опускается лишь до +20 °C.

Пула — это место, где античная история соединяется с современностью, а культурные памятники соседствуют с морскими пейзажами. Арена, старше Колизея, храм Августа, туннели Зероштрассе и пляжи Адриатики делают город уникальным направлением для путешественников, ищущих новые открытия за пределами привычных маршрутов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергиев Посад: что посмотреть туристу - лавра, музеи и матрёшки сегодня в 9:26

Сергиев Посад: город святынь, матрёшек и музеев, который удивляет с первой прогулки

Сергиев Посад — не только Лавра: мастерские, интерактивные музеи и вкус дореволюционной кухни. Маршрут на 1–2 дня с видами, ремёслами и гастрономией.

Читать полностью » Осень в Териберке: плюсы отдыха, цены и маршруты 2025 сегодня в 8:26

Териберка: край, где тундра встречается с океаном и легенды оживают в пейзаже

Териберка — край суровых пейзажей и северной магии. Здесь киты, сияние и кладбище кораблей, а каждый сезон открывает новые грани.

Читать полностью » Воронеж: что посмотреть туристу - маршрут по городу и области сегодня в 7:21

Воронеж без штампов: колыбель флота, чёрный зефир и пещерные святыни в одном маршруте

Воронеж удивляет не только кораблями Петра I, но и чёрным зефиром, памятниками героям книг и сказок, а также бобровым питомником.

Читать полностью » Музеи и арт-объекты Пензы: Московская улица, набережная, Покаяние сегодня в 6:21

Пенза вне радаров: город, где в одном маршруте сходятся купцы, авангард и урбанистика

Пенза — город сюрпризов: мозаики, театры, набережные и скульптурные парки. Собрали маршрут на 2–3 дня по Пензе и области с полезными адресами и идеями для выездов.

Читать полностью » Южные курорты РФ: сравнение Чёрного, Азовского и Каспийского морей сегодня в 5:04

Южные моря России без фильтров: куда ехать между Чёрным, Азовским и Каспием

Южные моря России — это не только шезлонги. Разбираем, где найти песок, где — тишину, а где — море плюс экскурсии, чтобы собрать идеальный маршрут.

Читать полностью » Активный отдых в России: Камчатка, Байкал, Алтай и Краснодарский край сегодня в 4:57

Россия без лежака: Камчатка, Байкал, Алтай и побережье, где отпуск превращается в экспедицию

Россия удивляет разнообразием активного отдыха: от походов на Алтае до дайвинга в Чёрном море. Здесь каждый найдёт приключение по душе.

Читать полностью » Автомаршрут по Тверской области: куда ехать от Твери на запад и север сегодня в 3:55

От Твери к истокам великих рек: маршрут через Торжок, Осташков и северные города

Маршрут по Тверской области объединяет древние города, озёра и усадьбы. Вас ждут Торжок, Осташков, Калязин и другие места, которые удивят даже искушённого путешественника.

Читать полностью » Картограф Чеповская: Приморье и Забайкалье лидируют по солнцу осенью сегодня в 2:29

Где осень превращается в лето: четыре российских города с рекордным числом солнечных дней

Осень в России не везде серая: есть города, где солнце светит до ноября. Узнайте, какие регионы дарят настоящее "бабье лето".

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики: цикорий полезен для кишечника благодаря инулину, но противопоказан при варикозе
Красота и здоровье

Солёный или металлический вкус по утрам может указывать на проблемы с носовыми пазухами
Наука

В глубинах океана найдены золотые черви, которые научились обезвреживать ядовитые вещества
УрФО

В Челябинске установят новые системы видеонаблюдения на 80 объектах — мэрия
ПФО

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением для жителей ХМАО в 2024 году
Садоводство

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти
Дом

Лимоны очищают стиральную машину от запаха и налёта — советы по уходу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet