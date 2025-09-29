Рим завидует: амфитеатр в Хорватии сохранил все башни

Можно ли найти город с амфитеатром, который поразит не меньше, чем Колизей в Риме? Ответ утвердительный — и это Пула в Хорватии. Об этом пишет журналистка Софи Харрис, посетившая город в октябре, когда здесь было комфортные 24 градуса по Цельсию.

Римское наследие и современный ритм

Пула — крупнейший город полуострова Истрия, окружённый античными руинами и уютными улочками. Как и Рим, он был возведён на семи холмах. Эта топография определила его развитие и по сей день создаёт уникальный облик: живописные смотровые площадки, тихие кварталы и археологические памятники соседствуют с повседневной жизнью горожан.

Город долгое время оставался в тени популярных курортов Дубровника и Сплита. Однако именно здесь сохранился один из самых впечатляющих памятников античной архитектуры — Арена Пулы. Построенный из белого истрийского известняка амфитеатр возведён ещё в период между 27 годом до н. э. и 68 годом н. э. Это единственный в мире римский амфитеатр, полностью сохранивший все четыре башни.

Арена Пулы: старше Колизея

Чаще всего античные амфитеатры ассоциируются с Колизеем, однако Арена Пулы старше своего римского собрата. Её вместимость составляла около 20 тысяч зрителей: в античности здесь устраивались гладиаторские бои, в средние века — рыцарские турниры. Несмотря на почтенный возраст, сооружение отлично сохранилось и остаётся символом города.

"Стоя в амфитеатре, мне было трудно поверить, что я не исследую Рим, Италию", — призналась Софи Харрис.

Сегодня амфитеатр продолжает жить: здесь проходят концерты, показы фильмов и фестивали. Вместимость для современных мероприятий — около 7 тысяч зрителей. Туристы могут посетить арену самостоятельно за 10 евро или присоединиться к экскурсиям, исследуя трибуны и любуясь панорамой города.

Подземные секреты города

Помимо наземных достопримечательностей, Пула хранит тайны и под землёй. Под улицами пролегает сеть туннелей, вырубленных в известняке в начале XX века. Эти ходы, известные как Зероштрассе, создавались как укрытия во время войн. Сегодня они доступны для прогулок и поражают просторными коридорами.

Храм Августа и атмосфера старого города

На площади Форум в историческом центре стоит Храм Августа — один из самых изящных римских памятников Хорватии. Он был посвящён первому императору Рима и приёмному наследнику Юлия Цезаря. Несмотря на разрушения Второй мировой войны, храм был восстановлен. Теперь туристы могут любоваться его фасадом, сидя за чашкой кофе в уличных кафе.

Пляжи и отдых у моря

Пула — не только археологическое наследие, но и морской курорт. В нескольких минутах езды от центра находится Гавайский пляж с кристально чистой водой. Здесь можно совместить культурное путешествие и отдых у Адриатики.

Многие туристы выбирают отели с видом на море. Так, Park Plaza Histria Pula находится всего в десяти минутах езды от старого города и предлагает живописные панорамы.

Город без толп туристов

Несмотря на богатое наследие, Пула остаётся спокойным городом даже летом. Его чаще посещают сами хорваты, чем многочисленные иностранные туристы. Климат также делает Пулу привлекательной круглогодично: в сентябре температура держится на уровне +25 °C, в октябре опускается лишь до +20 °C.

Пула — это место, где античная история соединяется с современностью, а культурные памятники соседствуют с морскими пейзажами. Арена, старше Колизея, храм Августа, туннели Зероштрассе и пляжи Адриатики делают город уникальным направлением для путешественников, ищущих новые открытия за пределами привычных маршрутов.