Путин: Россия поддерживает расчёты в юанях при торговле с другими странами

Российская Федерация готова использовать китайские юани во время торговли со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Лидер РФ также уверен, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах.
Путин не планирует встречаться с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином
На данный момент председатель КНР находится в Москве с официальным визитом
Венгрия не позволит Киеву вступить в ЕС и НАТО без восстановления прав венгров
Украина обязана восстановить права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше
Samsung за 2022 год потерял 2,9 млрд рублей в России
Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в 6,5 млрд рублей
"Мошенничество": Пригожин прокомментировал информацию о просьбе оказать поддержку ЧВК "Вагнер" от его имени
Евгений Пригожин назвал "мошенничеством" все просьбы о финансовой помощи от лица якобы ЧВК "Вагнер".