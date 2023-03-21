Путин: Россия поддерживает расчёты в юанях при торговле с другими странами

Российская Федерация готова использовать китайские юани во время торговли со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Лидер РФ также уверен, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах.