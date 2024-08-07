Освобождаем по письму сына: как Михаил Пуговкин вызволил свою маму из тюрьмы

Знаменитый советский актёр Михаил Пуговкин рассказывал, как его маму, осуждённую за кражу пирожка, освободили благодаря письму Иосифу Сталину.

Во время Великой Отечественной войны Сталин издал приказ сажать в тюрьму за воровство и мародёрство. В это время мать Михаила Пуговкина работала в цеху, где жарила на продажу пирожки в большом котле.

Чтобы прокормить свою большую семью — 13 женщин и детей, так как все мужчины были на фронте, мама Михаила после работы не вынимала один пирожок из котла и прятала его в фартук. Дома на этом пропечённом маслом пирожке варили суп.

Однажды кто-то донёс на маму, и её посадили в тюрьму. Михаил никогда не писал никаких просьб за себя, но за маму он всё-таки решился написать Сталину. Он не знает, откуда у него взялись слова, возможно сыграло роль отчаянное положение его семьи.

В то время уже погибли два его старших брата, а отец всё ещё воевал. Сам Михаил был тяжело ранен и списан с фронта, и кому-то нужно было кормить его двоюродных братьев, сестёр и старых тётушек. Неожиданно через неделю мама вернулась домой. Ей так и сказали:

"Вас освобождаем по письму сына".

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение/Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение(public domain)