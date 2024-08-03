Фанаты раскрыли секрет Пугачёвой: певица изменила внешность

Алла Пугачёва, находясь в Юрмале, привлекла большое внимание общественности своими частыми появлениями на публике.
Поклонники заметили значительные изменения во внешности певицы, которые не ограничиваются лишь отсутствием морщин. Фанаты подозревают, что Пугачёва сделала пластическую операцию перед своим переездом в Юрмалу, что объясняет ее двухмесячное отсутствие на публике и скрытность.
Ранее поклонники беспокоились о состоянии здоровья певицы, полагая, что у нее обострились давние проблемы, однако настоящая причина ее затворничества, по мнению некоторых, может быть связана с хирургическим вмешательством, сообщает "Комсомольская Правда".
Фолловеры сравнивают фотографии "до" и "после", утверждая, что певица изменила форму носа и, возможно, сделала подтяжку лица для омоложения. Эта новость вызвала бурю обсуждений и шок у некоторых поклонников.
Фото: commons.wikimedia.org/DedaSasha (CC-BY-SA-4.0)
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