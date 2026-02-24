Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Пугачева
Алла Пугачева
© commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:01

Замок в Грязи требует личного присутствия: Алла Пугачева запланировала визит в Россию

Продюсер Дворцов: Алла Пугачева приедет в Россию весной

Возвращение Примадонны на родину станет главным светским и юридическим событием грядущего сезона, о чем эксклюзивно сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова. Тонкая биоритмика артистки неразрывно связана с ее многолетней традицией "разрешать весну", что делает март сакральной датой для ее появления в Москве. В этот раз визит продиктован не только зовом ностальгии, но и необходимостью финального структурирования семейных активов.

Основной целью поездки станет решение вопросов с элитной недвижимостью, которую певица планирует передать в наследственное владение. Как пояснил эксперт, юридическая чистота статуса объектов для детей является приоритетом, гарантирующим сохранение фамильного наследия в текущих реалиях. Параллельно с административными делами активно обсуждается возможность грандиозного летнего перформанса на крупнейших столичных площадках уровня "ВТБ Арена", что может стать самым масштабным культурным камбэком десятилетия.

"Алла Борисовна приезжает даже не летом, а уже этой весной, потому что, как мы все помним, у нее есть собственный проект "Весну разрешаю". Поэтому в самое ближайшее время, думаю, в марте она появится в Российской Федерации", — рассказал Сергей Дворцов.

Антропологический ландшафт вокруг фигуры Пугачевой остается поляризованным с момента ее отъезда в Израиль осенью 2022 года. Резкие метафоры о "холопах и рабах", брошенные артисткой в адрес критиков, трансформировали ее образ из иконы эстрады в символ сложной социокультурной дискуссии. Несмотря на это, каждый ее краткосрочный визит, как это было в ноябре 2023 года для записи личного материала, вызывает колоссальный резонанс в медиапространстве.

Ранее сообщалось, что имя Аллы Пугачевой упоминалось в архивных материалах, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Согласно данным, упоминание носило косвенный характер: фамилия певицы фигурировала в списках наиболее влиятельных персон мира в рамках переписки Бориса Николича с финансистом, при этом реальных контактов или пересечений интересов зафиксировано не было.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

