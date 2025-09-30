Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мопс
Мопс
© commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:57

От императорских покоев до вашей квартиры: как мопсы покорили мир за 2000 лет

Древние китайцы считали мопсов защитниками от злых духов

Сегодня мопсы воспринимаются как очаровательные декоративные собаки с мягким характером. Однако за их морщинистым личиком стоит богатая история. Эти собаки не только жили во дворцах и имели собственных слуг, но и участвовали в военных походах, а ещё служили своеобразным "аксессуаром" придворных красавиц.

Королевская мода

В Европе мопсы появились в XVI веке, когда были завезены из Китая. Но их история начинается намного раньше: первые упоминания о породе встречаются в китайских хрониках VI-IV веков до н. э. Там мопсы считались императорскими собаками, их могли держать лишь приближённые ко двору. Питомцы имели личные покои, сопровождение и даже охрану.

В XIX веке популярность мопсов в Великобритании возросла благодаря королеве Виктории. Она обожала своих четвероногих любимцев, и её мода быстро распространилась среди знати.

Мопсы и военное дело

Мопсы участвовали и в военных событиях. Король Нидерландов Вильгельм Молчаливый считал своего мопса талисманом. По легенде, именно питомец спас его от нападения убийцы во время войны с Испанией. Этот случай сделал породу символом верности и преданности.

Необычный приём придворных дам

В разные эпохи собаки служили не только защитниками, но и элементом имиджа. Придворные красавицы брали мопсов с собой в свет. Морщинистые питомцы подчёркивали молодость и красоту своих хозяйек — своеобразный ход, чтобы казаться ещё привлекательнее.

Характер и повадки

Мопсы отличаются спокойствием и добродушием. Они склонны к флегматичности, любят проводить время на диване, дремать рядом с хозяином. Но оставлять их надолго в одиночестве нельзя: мопсы тяжело переживают разлуку, становятся грустными и даже упрямыми.

Они дружелюбны, ласковы и отлично ладят с детьми. Эти собаки с удовольствием играют, но могут быстро устать. Важно помнить: на мопсов не стоит кричать, иначе они обидятся и могут игнорировать команды.

Сравнение: мопс и другие декоративные породы

Порода Характер Уход Размер жилья
Мопс Флегматичный, преданный, упрямый Требует ухода за складками, склонен к перееданию Подходит даже для маленькой квартиры
Пекинес Независимый, иногда капризный Частый уход за шерстью Лучше простор
Французский бульдог Активный, смелый Минимальный уход, но нужны прогулки Хорошо себя чувствует в городе

Советы шаг за шагом

  1. Следите за рационом: мопсы склонны к набору веса. Используйте корма с пометкой "light".

  2. Очищайте складки на морде влажной салфеткой или мягкой тканью, чтобы избежать воспалений.

  3. Уделяйте внимание социализации: мопсы слишком доверчивы и могут брать еду у посторонних.

  4. Обеспечьте умеренные прогулки без перегрузок: эти собаки плохо переносят жару.

  5. Не оставляйте питомца одного надолго — лучше пригласить догситтера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекармливать питомца.
    → Последствие: ожирение и проблемы с дыханием.
    → Альтернатива: строгий контроль порций, низкокалорийные лакомства.

  • Ошибка: кричать или наказывать.
    → Последствие: упрямство и обида.
    → Альтернатива: мягкое воспитание, поощрение за правильное поведение.

  • Ошибка: слишком интенсивные прогулки летом.
    → Последствие: перегрев и одышка.
    → Альтернатива: короткие утренние и вечерние выходы, игры дома.

А что если мопс ревнив?

Мопсы сильно привязываются к хозяину. Если у вас есть другой питомец, стоит уделять внимание каждому. Чтобы избежать ревности, заведите отдельные миски, игрушки и спальные места.

Плюсы и минусы мопсов

Плюсы Минусы
Дружелюбие и контактность Склонность к ожирению
Подходят для маленьких квартир Требуют ухода за складками
Ладят с детьми и другими животными Не переносят жару
Ласковый характер Иногда упрямы
Преданность хозяину Склонность к доверчивости

FAQ

Можно ли держать мопса в маленькой квартире?
Да, они прекрасно чувствуют себя в ограниченном пространстве, если получать внимание и регулярные прогулки.

Сколько стоит содержание мопса?
В месяц — от 5 000 до 10 000 рублей: корм, ветуслуги, средства для ухода, аксессуары.

С какими животными мопсы лучше уживаются?
С кошками и другими собаками. Главное — подобрать питомца с подходящим характером.

Мифы и правда

  • Миф: мопсы ленивы и только спят.
    Правда: они любят играть, просто быстро утомляются.

  • Миф: это исключительно "диванные" собаки.
    Правда: мопсы нуждаются в регулярных прогулках.

  • Миф: мопсы плохо ладят с детьми.
    Правда: они одни из самых дружелюбных компаньонов для семьи.

3 интересных факта

  1. В Китае мопсов называли "фу-догами" и считали защитниками от злых духов.

  2. Морщины на морде мопсов ценились как "иероглифы удачи".

  3. В Голландии мопсы стали символом династии Оранских после истории с Вильгельмом Молчаливым.

Исторический контекст

VI-IV вв. до н. э.: упоминания о мопсах в китайских хрониках.

XVI век: порода попадает в Европу, становится любимицей знати.

XIX век: королева Виктория делает мопсов символом моды.

XX век: мопсы завоёвывают города и становятся любимцами в квартирах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: неприятный запах у собак часто связан с заболеваниями кожи, зубов и ушей сегодня в 7:25

Собака пахнет так, что стыдно пригласить гостей: вот в чём настоящая причина

Хотите, чтобы ваш питомец всегда пах приятно даже между купаниями? Секрет кроется в простых привычках, уходе и небольших хитростях.

Читать полностью » Лабрадор, ретривер и бигль названы самыми добрыми собаками для детей сегодня в 6:14

Эти пять пород станут другом ребёнка, остальные — настоящим испытанием

Собака для ребёнка — друг, воспитатель и защитник. Но какую породу выбрать, чтобы питомец и малыш нашли общий язык?

Читать полностью » Названы самые крупные породы домашних кошек: саванна, мейн-кун, норвежская и сибирская сегодня в 5:23

Эти кошки больше похожи на львов: самые впечатляющие породы для дома

Кошки тоже могут быть великанами: узнайте о породах, которые поражают размерами и характером, а также получите советы по уходу за ними.

Читать полностью » Учёные: предки стрекоз достигали размаха крыльев до 70 сантиметров сегодня в 4:45

Живут недолго, но пережили динозавров: стрекозы — хранители 300 миллионов лет эволюции

Стрекозы кажутся хрупкими и лёгкими, но в их жизни скрыты тайны древних гигантов, рекордов миграции и удивительных способностей, о которых мало кто знает.

Читать полностью » Ассоциация ветеринаров Москвы сообщила, что кондиционер небезопасен при охлаждении собак сегодня в 3:27

Опаснее, чем кажется: мифы о защите питомцев в жару

Узнайте, как вовремя распознать перегрев собаки и какие простые шаги помогут защитить питомца от жары и сохранить его здоровье.

Читать полностью » Кинологическая ассоциация: немецкая овчарка лидер среди служебных собак сегодня в 2:16

Умные собаки: что их интеллект говорит о человеке

Узнайте, что делает бордер-колли, пуделя и немецкую овчарку самыми умными собаками и как развить интеллект вашего питомца.

Читать полностью » Учёные Университета Флориды: окрас кошки влияет на её характер сегодня в 1:26

Окрас, который меняет характер: правда и мифы о чешуйчатых кошках

Чешуйчатые кошки поражают не только красивым окрасом, но и характером. Узнайте, как этот рисунок шерсти связан с их поведением и привычками.

Читать полностью » Ветеринар: хроническая тревожность у собак приводит к болезням ЖКТ сегодня в 0:27

Игнорируете тревогу у питомца? Гастрит и порванная мебель не заставят ждать

Тревожность у собак — больше, чем поведенческая проблема. Узнайте, как спорт и игрушки помогают питомцам справляться со стрессом.

Читать полностью »

Новости
Еда

Паштет из консервированного тунца сохраняет полезные свойства рыбы
Спорт и фитнес

Акулина Бахтурина объяснила, как движения в кресле предотвращают отёки при перелёте
Питомцы

Хомяки реагируют на человека как на хищника
УрФО

Первый рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга во Вьетнам отправился с полной загрузкой
ПФО

Алексей Русских: товарооборот Ульяновской области с Беларусью вырос на 25%
УрФО

Никита Белов, уволенный за мат в эфире, готовится к прослушиванию в "Голосе"
Наука

Американские учёные выявили: гипертония в детстве повышает риск смерти от сердечных болезней
Наука

Джованна Бенозци представила исследование глазных капель против возрастной дальнозоркости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet