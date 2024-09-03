Как приготовить вкусные сырные канапе из слоёного теста за 20 минут: пошаговый рецепт

Из слоёного теста можно легко приготовить быструю и вкусную закуску. Это отличный вариант для тех случаев, когда нужно что-то быстро придумать перед просмотром фильма.
Ингредиенты:
- 2 листа слоёного теста;
- 150 г кетчупа;
- 30 г тёртого сыра;
- растительное масло;
- соль и ароматные травы.
Приготовление:
- Размороженное слоеное тесто можно быстро превратить в порцию аппетитного канапе за 20 минут.
- Для этого один лист теста раскладываем на противне.
- Смешиваем кетчуп с растительным маслом, добавляем соль и ароматные травы. На мелкой терке натираем твердый сыр.
- Смазываем первый слой теста томатной смесью, посыпаем тертым сыром и накрываем вторым листом теста.
- Кладём заготовку в морозилку на 5-10 минут, чтобы она застыла, затем нарезаем на маленькие квадратики. Размер и форма могут быть любыми по вашему выбору.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем канапе в течение 10-20 минут.
Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/Off-shell (CC BY-SA 3.0 license)
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