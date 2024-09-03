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Как приготовить канапе из слоёного теста всего за 20 минут
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Как приготовить вкусные сырные канапе из слоёного теста за 20 минут: пошаговый рецепт

Как приготовить канапе из слоёного теста всего за 20 минут

Из слоёного теста можно легко приготовить быструю и вкусную закуску. Это отличный вариант для тех случаев, когда нужно что-то быстро придумать перед просмотром фильма.

Ингредиенты:

  • 2 листа слоёного теста;
  • 150 г кетчупа;
  • 30 г тёртого сыра;
  • растительное масло;
  • соль и ароматные травы.

Приготовление:

  1. Размороженное слоеное тесто можно быстро превратить в порцию аппетитного канапе за 20 минут.
  2. Для этого один лист теста раскладываем на противне.
  3. Смешиваем кетчуп с растительным маслом, добавляем соль и ароматные травы. На мелкой терке натираем твердый сыр.
  4. Смазываем первый слой теста томатной смесью, посыпаем тертым сыром и накрываем вторым листом теста.
  5. Кладём заготовку в морозилку на 5-10 минут, чтобы она застыла, затем нарезаем на маленькие квадратики. Размер и форма могут быть любыми по вашему выбору.
  6. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем канапе в течение 10-20 минут.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Off-shell (CC BY-SA 3.0 license)

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