Как приготовить вкусные сырные канапе из слоёного теста за 20 минут: пошаговый рецепт

Как приготовить канапе из слоёного теста всего за 20 минут

Из слоёного теста можно легко приготовить быструю и вкусную закуску. Это отличный вариант для тех случаев, когда нужно что-то быстро придумать перед просмотром фильма.

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