20 минут в духовке — и на столе итальянский пирог, от которого все в восторге

Горячая золотистая корочка, нежный сыр, который тянется и тает во рту, и минимум времени на готовку — так выглядит одно из самых простых, но эффектных блюд итальянской кухни.

Этот пирог чем-то напоминает знаменитую фокаччу ди Рекко, но готовится значительно быстрее и требует всего два ингредиента. Идеальный вариант, если хочется порадовать гостей или устроить себе вкусный ужин без лишних хлопот.

Почему стоит попробовать

Простота: нужно всего слоёное тесто и мягкий сыр страккино (или крещенца).

Универсальность: подойдёт как закуска к аперитиву, как основное блюдо с лёгким салатом или как горячее угощение для дружеской вечеринки.

"Секрет этого пирога в том, что он вкусен и в тёплом, и в холодном виде. Летом он прекрасно сочетается с салатом из помидоров черри, а зимой согревает свежей выпечкой прямо из духовки", — отмечает кулинар Моника.

Ингредиенты

1 рулон слоёного теста

200 г страккино

веточка розмарина

Для рассола:

20 г воды

10 г оливкового масла первого отжима

щепотка соли

Как приготовить

Разверните тесто и выложите на противень с пергаментом.

Наколите вилкой поверхность, выложите сыр на половину основы.

Сложите тесто пополам, защипните края.

Сделайте надрезы сверху, смажьте смесью масла, воды и соли.

Украсьте розмарином и отправьте в духовку при 200 °C на 20 минут.

Пирог должен стать золотистым и слегка хрустящим. Подавать его лучше сразу, нарезав на порционные кусочки.

Вариации и советы

Замените страккино на крещенцу, горгонзолу, моцареллу или копчёную скаморцу.

Добавьте в начинку обжаренные грибы или овощи.

Для аромата можно использовать не только розмарин, но и шалфей или тимьян.

Если останется кусочек (что бывает редко), храните его в контейнере в холодильнике до суток. Перед подачей достаточно разогреть несколько минут в духовке.