20 минут в духовке — и на столе итальянский пирог, от которого все в восторге
Горячая золотистая корочка, нежный сыр, который тянется и тает во рту, и минимум времени на готовку — так выглядит одно из самых простых, но эффектных блюд итальянской кухни.
Этот пирог чем-то напоминает знаменитую фокаччу ди Рекко, но готовится значительно быстрее и требует всего два ингредиента. Идеальный вариант, если хочется порадовать гостей или устроить себе вкусный ужин без лишних хлопот.
Почему стоит попробовать
- Простота: нужно всего слоёное тесто и мягкий сыр страккино (или крещенца).
Универсальность: подойдёт как закуска к аперитиву, как основное блюдо с лёгким салатом или как горячее угощение для дружеской вечеринки.
- Гибкость: легко менять вкус, добавляя ветчину, шпик, жареные овощи или другие сыры.
"Секрет этого пирога в том, что он вкусен и в тёплом, и в холодном виде. Летом он прекрасно сочетается с салатом из помидоров черри, а зимой согревает свежей выпечкой прямо из духовки", — отмечает кулинар Моника.
Ингредиенты
- 1 рулон слоёного теста
- 200 г страккино
- веточка розмарина
Для рассола:
- 20 г воды
- 10 г оливкового масла первого отжима
- щепотка соли
Как приготовить
- Разверните тесто и выложите на противень с пергаментом.
- Наколите вилкой поверхность, выложите сыр на половину основы.
- Сложите тесто пополам, защипните края.
- Сделайте надрезы сверху, смажьте смесью масла, воды и соли.
- Украсьте розмарином и отправьте в духовку при 200 °C на 20 минут.
Пирог должен стать золотистым и слегка хрустящим. Подавать его лучше сразу, нарезав на порционные кусочки.
Вариации и советы
- Замените страккино на крещенцу, горгонзолу, моцареллу или копчёную скаморцу.
- Добавьте в начинку обжаренные грибы или овощи.
- Для аромата можно использовать не только розмарин, но и шалфей или тимьян.
Если останется кусочек (что бывает редко), храните его в контейнере в холодильнике до суток. Перед подачей достаточно разогреть несколько минут в духовке.
