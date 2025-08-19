Слоёный сюрприз: что общего у французского императора и этого десерта

Задумывались ли вы, как можно удивить своих близких простым, но в то же время изысканным десертом? Слоеное пирожное Наполеон с кремом и ягодами — это именно то, что вам нужно! Этот десерт станет отличной порционной альтернативой традиционному Наполеону, сохраняя все его великолепие и вкус.

Ингредиенты

Слоеное тесто (3 пластины) — 750 г

Молоко — 300 мл

Сахар — 50 г

Яйца — 4 шт.

Крахмал — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 1 чайн. л.

Виноград — 100 г

Голубика — 100 г

Пошаговое приготовление

Начните с размораживания слоеного теста. Если у вас есть время, попробуйте сделать тесто самостоятельно — это не так сложно, как кажется! Не забудьте заранее включить духовку на 200 градусов.

Каждую пластину теста разрежьте пополам, чтобы получить одинаковые прямоугольники. Выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом. Чтобы тесто не поднялось слишком сильно при выпекании, можно положить сверху другой противень.

Выпекайте коржи в разогретой духовке около 20 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому следите за процессом. После выпекания охладите коржи.

Для крема смешайте в сотейнике сахар, ванильный сахар, крахмал и яйца. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара. Затем влейте молоко и доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Как только крем загустеет, снимите его с огня и охладите, накрыв пленкой.

Выберите виноград без косточек, например, сорт киш-миш. Вымыть и обсушить ягоды, а затем разрезать виноград пополам. На квадратик теста нанесите крем и распределите ягоды. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Последний корж смажьте кремом и посыпьте крошкой из слоеного теста. Для украшения используйте оставшиеся ягоды и мяту.

Ваше слоеное пирожное Наполеон готово! Пора удивить своих гостей и насладиться этим восхитительным десертом.