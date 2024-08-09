Испанские власти не исключают, что экс-лидер Каталонии Пучдемон остался в стране

Руководитель региональных правоохранительных сил Испании Пере Феррер выступил с заявлением относительно местонахождения Карлеса Пучдемона, бывшего главы Каталонии.
Несмотря на семилетнее отсутствие в стране, Пучдемон недавно вернулся в Испанию, однако властям пока не удалось его задержать.
Феррер, выступая в эфире испанского средства массовой информации, не исключил возможности того, что экс-руководитель Каталонии все еще может находиться на территории королевства. Он подчеркнул, что у правоохранительных органов отсутствуют данные, подтверждающие отъезд Пучдемона в Бельгию.
Стоит отметить, что ранее Жорди Турулл, занимающий пост генерального секретаря партии "Вместе за Каталонию", основанной Пучдемоном, распространил информацию о том, что политик якобы покинул пределы Испании и направился в Бельгию. Однако эти сведения не нашли подтверждения у официальных представителей правоохранительных структур.
Ситуация вокруг Карлеса Пучдемона остается напряженной и неопределенной. Испанские власти продолжают поиски бывшего каталонского лидера, который находится в розыске в связи с его ролью в попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. Возвращение Пучдемона в Испанию после длительного отсутствия вызвало значительный резонанс и активизировало усилия правоохранительных органов по его поимке.
Фото: www. flickr. com/Bert from Netherlands (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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