Байден не собирается идти с Путиным на контакт даже после успешного обмена заключенными

После успешного завершения обмена заключенными, президент США Джо Байден дал понять, что не намерен вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Это заявление прозвучало в ходе его обращения к американской публике, в окружении семей освобожденных граждан.
Отвечая на вопрос о возможном улучшении российско-американских отношений после обмена, Байден выразил надежду на положительную динамику, но подчеркнул, что не видит необходимости в личном разговоре с Путиным на данном этапе.
В своей речи, посвященной возвращению американских граждан на родину, Байден выразил особую благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу, отметив значительные уступки, на которые пошел Берлин для успешной реализации обмена.
Многосторонний обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек, состоялся 1 августа в Анкаре. В процессе были задействованы Россия, Беларусь, Германия, Словения, Норвегия и США.
Российская сторона передала западным партнерам троих граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям Уголовного кодекса. Для этого президент Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных.
Фото: From Wikimedia Commons/ LBJ Library
Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией
Президент США Джо Байден выразил удовлетворение в связи с освобождением американских граждан в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.
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