Ваши данные под угрозой? Не совсем: правда о публичных Wi-Fi, которую пора узнать

Бесплатный Wi-Fi сегодня есть практически в каждом кафе, музее и на городской улице. Однако многие пользователи до сих пор опасаются подключаться к таким сетям, считая их небезопасными. Эксперты провайдера цифровых услуг "Дом.ру" рассказали "Газете.Ru", какие страхи не соответствуют действительности и как действительно пользоваться публичным интернетом без риска.

Как устроен городской Wi-Fi

Современные публичные сети, развернутые легальными операторами, полностью соответствуют требованиям безопасности. Они используют защищённые протоколы передачи данных, систему глубокой фильтрации трафика (DPI) и изолированные контуры, которые не позволяют злоумышленникам получить доступ к пользовательской информации.

Кроме того, соединения с банковскими, платёжными и другими сервисами дополнительно шифруются по протоколу HTTPS. Это значит, что при обычном подключении к официальной городской сети риск утечки данных минимален.

Реальная угроза, по словам экспертов, возникает лишь при подключении к поддельным точкам доступа, которые создают злоумышленники для кражи данных.

Какие сети безопасны

В людных местах часто отображаются десятки Wi-Fi-сетей, но далеко не все из них стоит выбирать. Эксперты советуют подключаться только к трём типам точек доступа:

Муниципальные сети - например, Moscow_WiFi_Free или аналогичные проекты в других городах. Сети крупных операторов связи, в названии которых указан бренд провайдера (DOM.RU Wi-Fi, Beeline Wi-Fi и т. д.). Официальные сети организаций - кафе, музеев, отелей, медучреждений, вузов.

Если название сети вызывает сомнение, лучше уточнить его у персонала. Также не рекомендуется подключаться к Wi-Fi, где не требуется авторизация: отсутствие идентификации часто указывает на незащищённый источник.

Почему нужна авторизация

Российское законодательство требует идентификации пользователей при доступе к публичному Wi-Fi. Сделать это можно по номеру телефона (через СМС-код) или через систему ЕСИА ("Госуслуги").

Некоторые сети поддерживают и другие ID-платформы — "Сбер ID", "Яндекс ID", VK ID. Это нормальная практика, направленная на повышение безопасности и контроль активности внутри сети.

Если страница авторизации неожиданно просит ввести пароль от соцсетей или данные банковской карты, это явный признак фишингового ресурса.

В этом случае подключение нужно сразу же прервать, а саму сеть — забыть в настройках устройства.

Советы шаг за шагом: как пользоваться публичным Wi-Fi безопасно

Проверяйте имя сети. Всегда уточняйте официальное название у сотрудников заведения или ищите его на табличке. Авторизуйтесь только через СМС или официальные ID-сервисы. Не вводите пароли от мессенджеров и карт. Не используйте публичный Wi-Fi для онлайн-банкинга и покупок. Даже защищённые сети могут быть уязвимы. Отключайте автоматическое подключение. Это снизит риск подсоединения к ложной точке доступа. Используйте VPN. Это создаёт дополнительный уровень защиты и шифрует весь ваш трафик. Выходите из сети после использования. Так вы исключите возможность несанкционированного повторного подключения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Подключение к сети без проверки имени.

Последствие: Возможная кража личных данных.

Альтернатива: Проверяйте SSID у персонала или на официальных вывесках.

Ошибка: Ввод личных данных на фейковых страницах.

Последствие: Утечка логинов и паролей.

Альтернатива: Авторизация только через СМС или ЕСИА.

Ошибка: Использование общедоступного Wi-Fi для онлайн-платежей.

Последствие: Риск перехвата данных.

Альтернатива: Использовать мобильный интернет или VPN-сервис.

А что если подключение необходимо в пути?

Иногда Wi-Fi нужен в дороге — например, чтобы вызвать такси или проложить маршрут. В таких случаях эксперты советуют использовать офлайн-карты и навигационные приложения, которые отображают точки доступа без выхода в интернет.

Найти ближайший безопасный Wi-Fi можно заранее — существуют карты с отмеченными муниципальными и операторскими сетями, доступные даже без соединения.

Плюсы и минусы публичных сетей

Плюсы Минусы Бесплатный доступ к интернету Риск фишинговых точек Удобство для туристов и студентов Необходимость авторизации Быстрая связь в транспорте и на улице Возможные ограничения скорости Поддержка легальных операторов Отсутствие полной анонимности

FAQ

Можно ли использовать публичный Wi-Fi для банковских операций?

Нет, лучше воздержаться. Даже при шифровании HTTPS стоит использовать мобильный интернет или VPN.

Как узнать, что сеть фейковая?

Если при подключении просят пароль от соцсетей или данные карты, это мошенничество.

Безопасно ли пользоваться Wi-Fi в кафе и торговых центрах?

Да, если сеть принадлежит заведению и требует авторизации через СМС или ID-сервис.

Мифы и правда

Миф: Городской Wi-Fi всегда опасен.

Правда: Легальные сети с авторизацией и HTTPS-шифрованием полностью безопасны при обычном использовании.

Миф: Хакеры видят всё, что вы делаете в публичной сети.

Правда: При шифрованном соединении перехват данных невозможен.

Миф: Безопаснее использовать анонимные сети без регистрации.

Правда: Наоборот, именно такие сети чаще всего подделывают злоумышленники.

3 интересных факта

• В Москве работает более 60 тысяч точек доступа муниципального Wi-Fi.

• Большинство операторов в России применяют протокол WPA3 - тот же уровень защиты, что и у корпоративных сетей.

• С 2023 года публичные сети обязаны хранить логи подключений не более 6 месяцев, что упрощает расследование киберинцидентов.