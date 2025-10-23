Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Интернет будет, но не везде: где в Пензе поймаешь Wi-Fi, а где — воздух

В Пензе появятся новые точки Wi-Fi у Музея одной картины — Изосимов

В ближайшее время в Пензе планируют увеличить количество общественных точек Wi-Fi. Уже в следующем месяце усилят покрытие на улице Московской, а затем — на Оборонительном вале и у Музея одной картины. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Максим Изосимов во время прямого эфира во "ВКонтакте" 23 октября.

"Попробуем перейти на Оборонительный вал, смотровую площадку, где Музей одной картины", — уточнил министр.

Как выбирают новые точки доступа

Перед установкой новых роутеров специалисты анализируют трафик и востребованность локаций. По словам Изосимова, важно не просто увеличить количество точек, а разместить их там, где действительно нужен стабильный интернет:

"С одной стороны, жители обращаются, а с другой — статистика показывает, что какая-то зона загружена, а какая-то почти нет. И смысл держать там те же роутеры? Наверное, нет".

Такой подход позволяет не только экономить ресурсы, но и улучшать качество покрытия в наиболее популярных местах города.

Почему мобильного интернета всё ещё нет

Жители Пензы продолжают жаловаться на нестабильный мобильный интернет в центре — на улицах Суворова, Бакунина, Московской, Кирова, Плеханова и Лермонтова, а также в некоторых микрорайонах. Министр пояснил, что ограничения связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности и временными техническими ограничениями.

Тем не менее власти региона уверяют, что работа над улучшением связи и расширением бесплатных точек Wi-Fi продолжается.

