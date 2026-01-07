Доверие дало трещину: отношение к НАТО и США на Украине резко изменилось

За год общественные настроения на Украине заметно изменились, и это отразилось в отношении к ключевым внешнеполитическим партнёрам страны. Уровень доверия к НАТО и США снизился сразу по нескольким показателям, что фиксируют данные социологов. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Падение доверия к НАТО

Согласно результатам исследования, доля украинцев, не доверяющих Североатлантическому альянсу, за год выросла почти вдвое. Если в декабре 2024 года недоверие к НАТО выражала лишь четверть опрошенных, то к концу 2025 года этот показатель достиг 43%.

Отношение к США изменилось ещё сильнее

Ещё более резкие изменения зафиксированы в отношении к Соединённым Штатам. По данным КМИС, в декабре 2024 года Вашингтону не доверяли 24% опрошенных украинцев. Спустя год эта доля увеличилась более чем в два раза и составила 52%.

Как проводилось исследование

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1 001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.