Юг Ямала на колёсах: что изменилось с выходом новых автобусов
В южной столице Ямала на линию вышли два автобуса на 55 пассажиров каждый, которые будут обслуживать маршрут из Ноябрьска до посёлка Вынгапуровский.
Эти машины приобрели в честь юбилея города: во время торжеств они использовались для встреч ветеранов и проведения экскурсий. После праздников автобусы передали в муниципальный автопарк.
Из Тарко-Сале в Пуровск
В Тарко-Сале к выходу на маршрут до Пуровска готовятся ещё три автобуса:
-
один МАЗ вместимостью 72 пассажира;
-
два автобуса КАВЗ по 44 пассажира каждый.
Оснащение и удобства
Все новые машины соответствуют современным требованиям:
-
установлены тахографы и система "ГЛОНАСС";
-
работает видеонаблюдение и автоинформаторы;
-
есть тактильные указатели со шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения;
-
пассажиры могут воспользоваться USB-разъёмами для зарядки устройств.
Итог
Появление новых автобусов улучшит транспортную доступность для жителей пригородов Ноябрьска и Тарко-Сале, сделав поездки не только комфортнее, но и безопаснее.
