Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Юг Ямала на колёсах: что изменилось с выходом новых автобусов

В Тарко-Сале готовят три новых автобуса для рейсов до Пуровска

В южной столице Ямала на линию вышли два автобуса на 55 пассажиров каждый, которые будут обслуживать маршрут из Ноябрьска до посёлка Вынгапуровский.

Эти машины приобрели в честь юбилея города: во время торжеств они использовались для встреч ветеранов и проведения экскурсий. После праздников автобусы передали в муниципальный автопарк.

Из Тарко-Сале в Пуровск

В Тарко-Сале к выходу на маршрут до Пуровска готовятся ещё три автобуса:

  • один МАЗ вместимостью 72 пассажира;

  • два автобуса КАВЗ по 44 пассажира каждый.

Оснащение и удобства

Все новые машины соответствуют современным требованиям:

  • установлены тахографы и система "ГЛОНАСС";

  • работает видеонаблюдение и автоинформаторы;

  • есть тактильные указатели со шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения;

  • пассажиры могут воспользоваться USB-разъёмами для зарядки устройств.

Итог

Появление новых автобусов улучшит транспортную доступность для жителей пригородов Ноябрьска и Тарко-Сале, сделав поездки не только комфортнее, но и безопаснее.

