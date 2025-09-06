Семь миллионов остались в карманах екатеринбуржцев: что удешевило проезд на Урале
С 1 сентября жители Екатеринбурга сберегли почти семь миллионов рублей на поездках в общественном транспорте. Причина — внедрение скидок при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.
Как это работает
По словам градоначальника:
"С 1 сентября при оплате проезда по QR-коду через Систему быстрых платежей можно сэкономить девять рублей за одну поездку. За эти дни по акции было совершено порядка 750 тысяч поездок и сумма сэкономленных гражданами средств составила уже почти семь миллионов рублей".
То есть каждая поездка стала выгоднее, а в масштабах города экономия выросла до миллионов рублей всего за несколько недель.
Бесплатный транспорт для школьников
Кроме того, с 1 сентября в Екатеринбурге действует ещё одна мера поддержки — бесплатный проезд для школьников на всех видах городского транспорта.
-
Первые две недели документ, подтверждающий право на льготу, не требовался.
-
Сейчас ученикам необходимо иметь при себе школьный пропуск или справку.
Родители отмечают, что эта инициатива особенно полезна многодетным семьям и помогает сократить ежедневные расходы.
Что это значит для горожан
Новые меры — это не только поддержка бюджета жителей Екатеринбурга, но и шаг к популяризации безналичной оплаты. СБП делает поездки удобнее и дешевле, а бесплатный проезд для детей снижает нагрузку на семьи.
