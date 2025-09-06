Семь миллионов остались в карманах екатеринбуржцев: что удешевило проезд на Урале

С 1 сентября жители Екатеринбурга сберегли почти семь миллионов рублей на поездках в общественном транспорте. Причина — внедрение скидок при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

Как это работает

По словам градоначальника:

"С 1 сентября при оплате проезда по QR-коду через Систему быстрых платежей можно сэкономить девять рублей за одну поездку. За эти дни по акции было совершено порядка 750 тысяч поездок и сумма сэкономленных гражданами средств составила уже почти семь миллионов рублей".

То есть каждая поездка стала выгоднее, а в масштабах города экономия выросла до миллионов рублей всего за несколько недель.

Бесплатный транспорт для школьников

Кроме того, с 1 сентября в Екатеринбурге действует ещё одна мера поддержки — бесплатный проезд для школьников на всех видах городского транспорта.

Первые две недели документ, подтверждающий право на льготу, не требовался.

Сейчас ученикам необходимо иметь при себе школьный пропуск или справку.

Родители отмечают, что эта инициатива особенно полезна многодетным семьям и помогает сократить ежедневные расходы.

Что это значит для горожан

Новые меры — это не только поддержка бюджета жителей Екатеринбурга, но и шаг к популяризации безналичной оплаты. СБП делает поездки удобнее и дешевле, а бесплатный проезд для детей снижает нагрузку на семьи.