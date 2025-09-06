Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Трмвай
Трмвай
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Семь миллионов остались в карманах екатеринбуржцев: что удешевило проезд на Урале

Жители Екатеринбурга сэкономили почти 7 млн рублей на проезде через СБП — Орлов

С 1 сентября жители Екатеринбурга сберегли почти семь миллионов рублей на поездках в общественном транспорте. Причина — внедрение скидок при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

Как это работает

По словам градоначальника:

"С 1 сентября при оплате проезда по QR-коду через Систему быстрых платежей можно сэкономить девять рублей за одну поездку. За эти дни по акции было совершено порядка 750 тысяч поездок и сумма сэкономленных гражданами средств составила уже почти семь миллионов рублей".

То есть каждая поездка стала выгоднее, а в масштабах города экономия выросла до миллионов рублей всего за несколько недель.

Бесплатный транспорт для школьников

Кроме того, с 1 сентября в Екатеринбурге действует ещё одна мера поддержки — бесплатный проезд для школьников на всех видах городского транспорта.

  • Первые две недели документ, подтверждающий право на льготу, не требовался.

  • Сейчас ученикам необходимо иметь при себе школьный пропуск или справку.

Родители отмечают, что эта инициатива особенно полезна многодетным семьям и помогает сократить ежедневные расходы.

Что это значит для горожан

Новые меры — это не только поддержка бюджета жителей Екатеринбурга, но и шаг к популяризации безналичной оплаты. СБП делает поездки удобнее и дешевле, а бесплатный проезд для детей снижает нагрузку на семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области сироты получили удвоенные выплаты на ремонт жилья 31.08.2025 в 23:19

На Урале увеличили компенсацию на ремонт жилья для детей-сирот

В Свердловской области значительно усилена поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала 2025 года размер компенсации на ремонт жилья для этой категории граждан увеличен практически вдвое — со 100 до 170 тысяч рублей. Уже 67 выпускников социальных учреждений региона получили увеличенные выплаты.

Читать полностью » В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления 30.08.2025 в 23:42

Пандемийная схема: как топ-менеджер авиакомпании зарабатывал на занижении цен билетов

Центральный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении вице-президента крупной российской авиакомпании, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Обвиняемый обеспечивал бронирование мест на международных рейсах по заниженным ценам.

Читать полностью » В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ 30.08.2025 в 21:07

Прощание со льдом: как прошел последний матч Дацюка с Овечкиным и Фетисовым

В Екатеринбурге на арене "УГМК-Арена" состоялся торжественный прощальный матч легендарного российского хоккеиста Павла Дацюка. В знаковом спортивном событии приняли участие выдающиеся игроки отечественного и мирового хоккея, включая Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Сергея Федорова, Илью Ковальчука и других звезд.

Читать полностью » Участники СВО на Среднем Урале получили свыше 40 млн рублей на приобретение земельных участков 30.08.2025 в 19:51

Свердловские власти поддерживают бойцов СВО грантами на строительство домов

В Свердловской области продолжается реализация масштабной программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, с начала 2025 года защитникам Отечества было выделено 37,4 миллиона рублей для приобретения земельных наделов под индивидуальное строительство.

Читать полностью » Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли 29.08.2025 в 23:39

Рыбная отрасль Ямала получит системную поддержку по аналогии с оленеводством

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к разработке комплексных мер государственной поддержки рыбной отрасли, основанных на предложениях местных рыбаков и предпринимателей. Это стало результатом масштабной работы специальной группы, которая в течение лета провела 22 встречи в семи муниципалитетах региона.

Читать полностью » Под Нижней Салдой началось строительство фабрики мощностью 4,5 тонны золота в год 28.08.2025 в 23:38

Золотая лихорадка XXI века: как Урал наращивает добычу драгметалла с помощью высоких технологий

В Свердловской области дан старт масштабному проекту в горнодобывающей отрасли — началось строительство золотоизвлекательной фабрики вблизи Нижней Салды. Предприятие, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, станет одним из крупнейших в истории золотодобычи на Среднем Урале и создаст 1500 новых рабочих мест.

Читать полностью » В Кургане завершился международный фестиваль акварели 27.08.2025 в 23:56

Акварельная жатва: как художники из 12 регионов воспели хлеборобов в картинах

В Кургане успешно завершился III Международный фестиваль акварельного творчества "Аквафест: хлебная история", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии приняли участие 17 профессиональных художников из 12 регионов России, Беларуси и Китая, создавшие за две недели около 200 произведений.

Читать полностью » Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 27.08.2025 в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Свердловской области самые популярные подержанные авто — Toyota, BMW и Lada
Спорт и фитнес

Врачи назвали основные правила безопасных приседаний и бега
Наука и технологии

Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя
Туризм

Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства
Садоводство

Садоводы используют сахар как удобрение для нефритового дерева
Дом

Дизайнер Камила Костюкович объяснила, как создать интерьер, который будет актуален десятилетиями
Еда

Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни
Питомцы

Уход за собакой включает 10 сложностей по информации Россельхознадзора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet