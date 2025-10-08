Трамваи под угрозой: Екатеринбург готовит остановку маршрутов из-за нападений подростков

Движение трамваев по ряду маршрутов Екатеринбурга — в сторону Вторчермета, Керамики и Солнечного - может быть ограничено, если полиция не остановит действия подростков, терроризирующих общественный транспорт.

Вице-мэр требует вмешательства полиции

Как сообщил источник URA. RU в администрации, вице-мэр Рустам Галямов направил обращение начальнику городского УМВД Виктору Позняку с просьбой срочно разобраться с ситуацией.

"Дальнейшее усугубление ставит под угрозу безопасность перевозок. В случае, если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев", — говорится в обращении.

Мэрия также предложила усилить патрулирование трамваев на "проблемных" направлениях и провести профилактические беседы с подростками.

Реакция полиции

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга подтвердили, что все случаи правонарушений фиксируются, и меры уже принимаются.

"Кроме того, сотрудниками территориального ОВД неоднократно проводились рейдовые мероприятия, в ходе которых с несовершеннолетними проводилась профилактическая работа", — сообщили в ведомстве, добавив, что рейды будут продолжены.

Эскалация конфликта

Проблема с агрессивными подростками на транспорте в Екатеринбурге обостряется. Всё началось с "зацеперов", которые катались на сцепках трамваев и поездов, но теперь дело дошло до открытых нападений.

На прошлой неделе школьники выстрелили в ногу водителю, а ранее — избили охранника электрички. После этих инцидентов водителям трамваев начали зачитывать инструкции на случай нападения.

К расследованию подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал проверить все обстоятельства и принять меры.