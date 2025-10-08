Оплатил по СБП — сэкономил на билет: екатеринбуржцы уже оставили в кошельках почти 39 миллионов

Жители Екатеринбурга всё активнее пользуются системой быстрых платежей при оплате проезда в общественном транспорте. Только за сентябрь горожане сэкономили около 38,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как это работает

"С 1 по 30 сентября было проведено 4,3 миллиона транзакций", — уточнили в администрации.

Чтобы получить скидку, пассажирам достаточно оплатить поездку по NFC-табличке, установленной в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Скидка выросла более чем вдвое

С 1 сентября размер скидки при оплате через СБП увеличили с 4 до 9 рублей. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно.

Всего за первую неделю после старта акции екатеринбуржцы уже сэкономили более 8,5 миллиона рублей, что подтвердило высокий интерес пассажиров к новой форме оплаты.

Транспортная реформа и цели города

С 2024 года в Екатеринбурге реализуется масштабная транспортная реформа, инициированная мэром Алексеем Орловым и его заместителем Рустамом Галямовым.

В рамках программы: