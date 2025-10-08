Оплатил по СБП — сэкономил на билет: екатеринбуржцы уже оставили в кошельках почти 39 миллионов
Жители Екатеринбурга всё активнее пользуются системой быстрых платежей при оплате проезда в общественном транспорте. Только за сентябрь горожане сэкономили около 38,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как это работает
"С 1 по 30 сентября было проведено 4,3 миллиона транзакций", — уточнили в администрации.
Чтобы получить скидку, пассажирам достаточно оплатить поездку по NFC-табличке, установленной в автобусах, трамваях и троллейбусах.
Скидка выросла более чем вдвое
С 1 сентября размер скидки при оплате через СБП увеличили с 4 до 9 рублей. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно.
Всего за первую неделю после старта акции екатеринбуржцы уже сэкономили более 8,5 миллиона рублей, что подтвердило высокий интерес пассажиров к новой форме оплаты.
Транспортная реформа и цели города
С 2024 года в Екатеринбурге реализуется масштабная транспортная реформа, инициированная мэром Алексеем Орловым и его заместителем Рустамом Галямовым.
В рамках программы:
-
массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы;
-
перевозчики переходят на брутто-контракты, предусматривающие более прозрачную оплату за выполненные рейсы;
-
основная цель реформы — повышение качества обслуживания пассажиров и внедрение современных цифровых решений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru