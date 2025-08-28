Пассажиры требуют порядка: штрафы стали оружием против нечистоплотных перевозчиков

В Пензенской области усилили контроль за чистотой общественного транспорта. Как сообщили в ГКУ "Организатор перевозок Пензенской области", перевозчиков штрафуют за выпуск на линию грязных автобусов и троллейбусов.

Как проходит проверка

Центр управления регионом уточнил:

санитарное состояние транспорта контролируют ежедневно,

осмотр проводится при выпуске из парка и на начальной остановке первого рейса,

проверяют как салон, так и кузов.

Наказание для нарушителей

За каждый случай выпуска грязного автобуса или троллейбуса перевозчику назначается штраф в размере 1 000 рублей.

Проверки проводятся на постоянной основе, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность поездок.