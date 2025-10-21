Проезд дорожает, но не всё так плохо: что изменится с 1 ноября и как сэкономить

Жителям Челябинской агломерации стоит готовиться к новым ценам на проезд. С 1 ноября 2025 года стоимость билетов и проездных повысится в среднем на 6-7 рублей. Это решение связано с модернизацией транспортной системы и ростом расходов на её содержание, сообщили в Миндортрансе региона.

Кого затронет повышение

Изменения коснутся всей Челябинской агломерации: Челябинска, Копейска, Аргаяшского, Еманжелинского, Еткульского, Коркинского, Красноармейского, Кунашакского и Сосновского районов.

"Главная цель — обеспечить устойчивую работу обновленной транспортной системы", — пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Новые тарифы с 1 ноября

Проезд по транспортной карте: 40 рублей (ранее — 34)

По банковской карте: 44 рубля (ранее — 37)

Наличными: 50 рублей (ранее — 43)

Льготный билет: 20 рублей (ранее — 17)

Межгород: 50 рублей по карте и 55 рублей наличными

Стоимость проездного билета вырастет до 1600 рублей (вместо 1450), а индексация по проездным составит 10%, по разовым билетам - 15,8%.

Нововведения для пассажиров

1. Суточный проездной

С 1 ноября появится новый формат билета — суточный проездной за 150 рублей. Он выгоден для тех, кто делает более четырёх поездок в день и оплачивает их наличными или банковской картой. Особенно удобен вариант для гостей города или тех, кто пользуется транспортом не ежедневно.

2. Проездной на банковской карте

Теперь банковскую карту можно превратить в транспортную. Для этого нужно установить приложение "Транспортная карта Челябинска" и привязать карту, чтобы использовать её как безлимитный проездной на 30 дней.

"Челябинцам больше не нужно искать точки продаж транспортных карт", — отметил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов.

Почему подорожал проезд

По данным регионального Миндортранса, повышение тарифов — вынужденная мера, направленная на поддержание стабильной работы транспорта.

Основные причины:

Рост зарплат водителей. Это помогает сократить дефицит кадров. "Сейчас в водительские кресла возвращаются женщины и молодежь", — рассказал директор ОГКУ "Организатор перевозок" Никита Тюрин. Поддержание качества обслуживания. Необходимы средства на ремонт, диагностику и техническое обслуживание обновленного транспорта. Масштабная модернизация. За последние годы обновлено 952 единицы подвижного состава, отремонтировано 42 километра трамвайных путей, построено новое троллейбусное депо, обновлено 430 остановок.

Как Челябинск выглядит на фоне других городов

Даже после индексации стоимость поездки остаётся ниже, чем во многих регионах.

Краснодар - 50 рублей

Красноярск - 48 рублей

Казань - 43 рубля

Пермь - 57 рублей (самая высокая цена за наличный расчёт)

Таким образом, Челябинск сохраняет один из самых доступных тарифов среди крупных городов России.