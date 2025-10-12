Что-то подешевеет, что-то подорожает: Екатеринбург меняет тарифы и борется с вандалами

С 1 ноября в Екатеринбурге изменится тариф на общественный транспорт: разовая поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе или метро будет стоить 42 рубля — сразу на 9 рублей дороже, чем прежде.

Однако вместе с этим мэрия существенно снизила цены на проездные билеты. Так, месячный проездной с неограниченным числом поездок обойдётся в 1500 рублей вместо прежних 2500.

Такая система, по расчётам городских властей, позволит сэкономить тем, кто регулярно пользуется транспортом, — для них расходы фактически не изменятся. А вот туристам и тем, кто ездит редко, придётся платить по максимальному тарифу.

Тем временем в Екатеринбурге растёт тревога из-за серии хулиганских нападений на трамваи.

По данным «Гортранса», подростки закидывают вагоны камнями и петардами, прыгают по крышам и пугают пассажиров.

Особенно часто такие случаи происходят в районах Вторчермета и Уралмаша.

«Если это не прекратится, движение трамваев на этих маршрутах будет приостановлено», — предупредили в муниципальном предприятии.

На прошлых выходных один из малолетних вандалов выстрелил из пневматического пистолета в ногу вагоновожатой. К счастью, женщина не пострадала. Сейчас инцидентом занимается Следственный комитет.