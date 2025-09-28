Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге

В городе действует несколько способов оплаты проезда в транспорте, и часть из них позволяет существенно снизить расходы.

Бесплатный проезд для школьников и студентов

С сентября 2025 года школьники и студенты от 7 до 18 лет могут бесплатно ездить на наземном транспорте. Для этого достаточно предъявить:

справку из школы или колледжа,

либо электронную карту школьника.

В метро для этой категории введён специальный проездной: его стоимость снижена с 760 до 200 рублей.

Тарифы по карте "ЕКАРТа"

Для всех горожан доступны разные тарифные планы:

"Электронный кошелёк" - поездка за 31 рубль на автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и даже пригородных электричках. Можно оплатить сразу за несколько человек.

Месячный проездной билет - 2500 рублей. Действует на все виды транспорта, но пользоваться им можно только лично.

Льготы для отдельных категорий граждан

Для ветеранов ВОВ, СВО, инвалидов, тыловиков и других льготников предусмотрены три варианта:

"Электронный кошелёк" — поездка за 24 рубля ;

"Месячный проездной" (на три вида транспорта, без метро) — 1000 рублей ;

"Месячный проездной — до 50 поездок" — 550 рублей.

Дополнительные скидки и новые технологии