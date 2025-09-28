Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автобус
Автобус
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение "ЕКАРТа"

В городе действует несколько способов оплаты проезда в транспорте, и часть из них позволяет существенно снизить расходы.

Бесплатный проезд для школьников и студентов

С сентября 2025 года школьники и студенты от 7 до 18 лет могут бесплатно ездить на наземном транспорте. Для этого достаточно предъявить:

  • справку из школы или колледжа,

  • либо электронную карту школьника.

В метро для этой категории введён специальный проездной: его стоимость снижена с 760 до 200 рублей.

Тарифы по карте "ЕКАРТа"

Для всех горожан доступны разные тарифные планы:

  • "Электронный кошелёк" - поездка за 31 рубль на автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и даже пригородных электричках. Можно оплатить сразу за несколько человек.

  • Месячный проездной билет - 2500 рублей. Действует на все виды транспорта, но пользоваться им можно только лично.

Льготы для отдельных категорий граждан

Для ветеранов ВОВ, СВО, инвалидов, тыловиков и других льготников предусмотрены три варианта:

  • "Электронный кошелёк" — поездка за 24 рубля;

  • "Месячный проездной" (на три вида транспорта, без метро) — 1000 рублей;

  • "Месячный проездной — до 50 поездок" — 550 рублей.

Дополнительные скидки и новые технологии

  • Студенты могут пользоваться специальным тарифом, но зачастую выгоднее оплачивать поездку через QR-код или NFC по Системе быстрых платежей (СБП). С сентября скидка увеличена: вместо 29 рублей поездка обходится в 24 рубля. Акция продлится до 31 декабря 2025 года.

  • В Екатеринбурге тестируют новый способ бесконтактной оплаты — через геолокацию в приложении "ЕКАРТа". Смартфон автоматически определяет транспорт (автобус, троллейбус или трамвай) и предлагает оплату через СБП. Пока услуга работает в троллейбусе №33 и автобусах №80, 83. В ближайшее время её подключат к трамваю №1 и автобусу №48.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве 25.09.2025 в 23:29

Две должности — один оклад: власти легализовали чиновничий "мультиформат"

В Свердловской области официально расширили практику «двойных должностей» в правительстве. Новые правила не касаются только самого губернатора.

Читать полностью » В России готовят предложения по изменению правил проверки русского языка у переселенцев 25.09.2025 в 22:43

Русский с акцентом на несправедливость: в школах требуют тест даже от тех, кто говорит без ошибок

В России обсуждают смягчение экзамена по русскому для детей репатриантов. История школьницы из Казахстана стала поводом для корректировок правил.

Читать полностью » В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход с участием более тысячи человек 25.09.2025 в 21:28

Уроки начались с молитвы: в уральской столице тысячи детей пойдут крестным ходом

28 сентября в Екатеринбурге пройдёт детский крестный ход к монастырю на Ганиной Яме. Более тысячи участников — и временные перекрытия улиц.

Читать полностью » В Екатеринбурге студенты создадут кастомный мотоцикл на базе 25.09.2025 в 20:19

Когда "Урал" не просто мотоцикл, а вызов: студенты создадут кастом прямо на глазах у толпы

Студенты УрГАХУ спроектируют кастомный мотоцикл на базе «Урала». Победителя ждёт 250 тыс. рублей, а его байк соберут вживую на фестивале в 2026 году.

Читать полностью » В Екатеринбурге представили одежду с 25.09.2025 в 19:18

Птицы одобрили: в моду вошёл принт, который раньше стеснялись стирать

Уральский девелопер выпустил коллекцию с «голубиными» принтами: дизайнеры превратили страх выглядеть нелепо в философию свободы и удачи.

Читать полностью » В Екатеринбурге шеф-повар предстанет перед судом за массовое отравление выпускников УрГЮУ 25.09.2025 в 18:18

Выпускной с приправой из суда: как весёлый вечер обернулся отравлением будущих прокуроров

Шеф-повар из Екатеринбурга предстанет перед судом за массовое отравление выпускников УрГЮУ: в ресторане «Версаль» десятки гостей оказались в больнице.

Читать полностью » Озимый чеснок в Свердловской области советуют сажать до середины октября 25.09.2025 в 17:18

Без песка и доломитки — никуда: как правильно сажать озимый чеснок осенью

Озимый чеснок на Урале лучше сажать осенью — с конца сентября до середины октября. Садовод поделилась хитростями для богатого урожая.

Читать полностью » В Верхотурье прошла служба в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского 25.09.2025 в 16:11

Сибирский чудотворец, которого знают в мире: в Верхотурье почтили Симеона Верхотурского

Верхотурье вновь стало центром притяжения для тысяч паломников: служба в честь Симеона Верхотурского соединила историю, веру и возрождённые традиции.

Читать полностью »

Новости
Еда

Торт Творожный домик без выпечки готовится из печенья и творога
Еда

Брускетта с творожным сыром и вялеными томатами объединяет простоту приготовления и изысканность
Туризм

Осенний отпуск 2025 за границей: Абхазия, Мальдивы, ОАЭ, Франция, Италия, Япония
Авто и мото

Citroen сообщил о старте продаж нового C4 по цене от 25 405 евро
Питомцы

Эксперты: наказания и нехватка ресурсов вызывают у кошек стресс и дистанцию
Технологии

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution
Красота и здоровье

Офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности трения глаз
Дом

Пластиковые окна ПВХ: ключевые критерии выбора для тепла и шумоизоляции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet