Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге
В городе действует несколько способов оплаты проезда в транспорте, и часть из них позволяет существенно снизить расходы.
Бесплатный проезд для школьников и студентов
С сентября 2025 года школьники и студенты от 7 до 18 лет могут бесплатно ездить на наземном транспорте. Для этого достаточно предъявить:
-
справку из школы или колледжа,
-
либо электронную карту школьника.
В метро для этой категории введён специальный проездной: его стоимость снижена с 760 до 200 рублей.
Тарифы по карте "ЕКАРТа"
Для всех горожан доступны разные тарифные планы:
-
"Электронный кошелёк" - поездка за 31 рубль на автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и даже пригородных электричках. Можно оплатить сразу за несколько человек.
-
Месячный проездной билет - 2500 рублей. Действует на все виды транспорта, но пользоваться им можно только лично.
Льготы для отдельных категорий граждан
Для ветеранов ВОВ, СВО, инвалидов, тыловиков и других льготников предусмотрены три варианта:
-
"Электронный кошелёк" — поездка за 24 рубля;
-
"Месячный проездной" (на три вида транспорта, без метро) — 1000 рублей;
-
"Месячный проездной — до 50 поездок" — 550 рублей.
Дополнительные скидки и новые технологии
-
Студенты могут пользоваться специальным тарифом, но зачастую выгоднее оплачивать поездку через QR-код или NFC по Системе быстрых платежей (СБП). С сентября скидка увеличена: вместо 29 рублей поездка обходится в 24 рубля. Акция продлится до 31 декабря 2025 года.
-
В Екатеринбурге тестируют новый способ бесконтактной оплаты — через геолокацию в приложении "ЕКАРТа". Смартфон автоматически определяет транспорт (автобус, троллейбус или трамвай) и предлагает оплату через СБП. Пока услуга работает в троллейбусе №33 и автобусах №80, 83. В ближайшее время её подключат к трамваю №1 и автобусу №48.
