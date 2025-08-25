Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
© commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:49

Езда по городу превращается в роскошь: проезд в Тюмени резко дорожает

Депутаты требуют пересмотра решения о росте тарифов на проезд в общественном транспорте Тюмени

В Тюмени назревает спор вокруг повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Депутаты фракции ЛДПР в областной думе направили обращение мэру Максиму Афанасьеву с просьбой пересмотреть принятое решение.

"Поездка подорожает сильнее обычного"
В заявлении регионального отделения партии в Telegram отмечается:

"Вместо привычного повышения на один рубль с нового года, как это было ранее, поездка будет обходиться в 40 рублей за наличный расчет и 35 — за безналичный. Депутаты фракции ЛДПР областной думы направили обращение главе города Тюмени Максиму Афанасьеву с предложением отменить решение о повышении платы за проезд".

Позиция мэрии
Как сообщало агентство URA. RU, рост цен вступит в силу с 1 октября. В администрации города поясняют, что удорожание связано с ростом стоимости топлива и необходимостью ремонта подвижного состава.

Следующее повышение тарифа уже запланировано — оно состоится 1 января 2026 года.

Что дальше
Теперь слово за мэром: Максим Афанасьев должен рассмотреть обращение депутатов и принять решение, останется ли повышение в силе.

