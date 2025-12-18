За проезд в автобусе с жёсткими сиденьями возьмут 3,45 рубля за км: готовьтесь считать километры

Решение властей Югры о тарифах на транспорт в 2026 году означает для пассажиров заметное подорожание уже с первых дней января. Рост затрагивает и городские маршруты, и поездки между населёнными пунктами, а для междугородних рейсов закреплена отдельная формула расчёта. Об этом пишет "Вестник".

Что утвердили власти Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе официально закрепили цены на проезд в общественном транспорте на 2026 год. Соответствующий приказ выпустила Региональная служба по тарифам Югры. Документ фиксирует как стоимость разовой поездки в городском транспорте, так и правила расчёта платы на маршрутах вне городов.

Приказ распространяется не только на внутригородские перевозки, но и на муниципальные и межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Утверждённые расценки вводятся на весь календарный год. Они будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Сколько будет стоить проезд в городских автобусах

С начала 2026 года поездка в городских автобусах большого класса, которые работают на основных маршрутах, будет стоить 37 рублей. Сейчас пассажиры платят 34 рубля, то есть цена увеличивается на три рубля за одну поездку. Изменения затрагивают именно транспорт категории М3.

Для автобусов меньшей вместимости предусмотрен отдельный тариф. В транспорте категории М2, куда входят и микроавтобусы, стоимость одной поездки составит 41 рубль. Таким образом, разница между крупными автобусами и более компактными машинами сохранится и после обновления тарифов.

Как будут считать стоимость междугородних поездок

Для междугороднего сообщения применяется другая схема расчёта — по километражу. Проезд в транспорте с жёсткими сиденьями установлен на уровне 3,45 рубля за один пассажиро-километр. При этом итоговая сумма зависит от протяжённости маршрута и рассчитывается исходя из расстояния поездки.

Если автобус оборудован мягкими откидными сиденьями, тариф будет выше. В таком случае цена составит 4,40 рубля за километр пути. Эта дифференциация закрепляет различие в стоимости поездок в зависимости от уровня комфорта, но в любом варианте ключевым параметром остаётся длина маршрута.