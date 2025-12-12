Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
салон автобуса
салон автобуса
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:58

Городская казна снова требует денег: мэрия Новосибирска объяснила, зачем повышать тарифы

В Новосибирске проезд в метро подорожает до 48 рублей с 24 декабря — NGS.RU

Повышение тарифа в транспорте иногда становится заметным только в момент оплаты — но в Новосибирске новые цифры уже обозначили в проектах документов. Об этом сообщает NGS. RU: в городе планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте, а соответствующие проекты постановлений опубликованы на официальном сайте Новосибирска. В материалах указаны разные тарифы для метро и наземных маршрутов, а также дата, с которой изменения могут вступить в силу.

Какие тарифы указаны в проектах

Согласно опубликованным документам, стоимость одной поездки в метро планируется установить на уровне 48 рублей. Для наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — в проектах указана цена 45 рублей. Таким образом, проезд в подземке станет дороже, чем в наземных видах транспорта.

В документах также прописана предполагаемая дата начала действия тарифа.

"Тариф вступает в действие с 24 декабря 2025 года", — сказано в документах.

При этом подчеркивается, что пока речь идет о проектах постановлений, которые еще могут быть скорректированы.

Почему мэрия пересматривает стоимость проезда

Необходимость пересмотра тарифов в мэрии ранее объясняли ростом затрат перевозчиков. В числе причин назывались расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и оплату труда. В публикации отмечается, что именно совокупность таких статей, по версии городских властей, требует обновления экономических расчетов.

Департамент экономики и стратегического планирования мэрии провел экономическую экспертизу документов с обоснованием расходов перевозчиков для пересмотра тарифов. Материалы для этого предоставил департамент транспорта мэрии города Новосибирска. На основе рассмотрения этих данных состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов.

Что будет дальше с постановлениями

По итогам заседания комиссии, как пишет NGS. RU, было принято решение о подготовке проекта постановления об увеличении стоимости проезда. Однако публикация на сайте мэрии пока не означает окончательное утверждение: речь идет о проектной стадии. Это оставляет возможность для внесения изменений в формулировки и параметры документов.

Тем не менее в самих проектах уже зафиксированы и суммы, и дата вступления. Поэтому для пассажиров ключевыми становятся два ориентира: 48 рублей за поездку в метро и 45 рублей — в автобусах, троллейбусах и трамваях, если постановления будут утверждены в текущем виде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американские авто не проходят техосмотр из-за цвета фар — юрист Цветкова сегодня в 8:25
Свет не тот — и техосмотра нет: как цвет фар решает судьбу машины

На российских дорогах строго контролируется цвет автомобильной оптики. Что делать владельцу американского автомобиля с красными поворотниками — рассказывает юрист.

Читать полностью » Кипяток повреждает лак при разморозке дверных ручек — Авто Mail вчера в 16:55
Автомобилисты делают это каждую зиму — а потом удивляются поломкам: одна привычка особенно опасна

Зимний сезон приносит на дороги множество мифов, которые могут навредить автомобилю. Разбираемся, какие советы работают, а какие давно пора забыть, чтобы сохранить технику и безопасность.

Читать полностью » Долгая работа двигателя без движения ускоряет износ — автоспециалисты вчера в 14:27
Всю жизнь грел машину по утрам — теперь понял, сколько зря сжигал бензина

Несмотря на мороз, многие водители продолжают «греть» машину по старинке. Но нужно ли это современным двигателям и стоит ли жертвовать топливом ради привычки?

Читать полностью » За нарушение ПДД на электросамокате теперь выписывают штраф — Денис Балакирев вчера в 14:11
Город превращается в трассу: электросамокаты теперь под прицелом закона

В России электросамокаты официально приравняли к транспортным средствам. Теперь за нарушение ПДД их пользователи несут такую же ответственность, как и водители.

Читать полностью » Чередование 15–20 минут работы кондиционера и 5–10 минут с приоткрытым окном снижает усталость водителя — Авто Mail вчера в 10:12
Ночная дорога усыпляет даже опытных водителей — простой прием спасает от сонливости уже через минуту

Ночная трасса может усыпить даже опытного водителя — но есть способы сохранить бодрость без кофе и энергетиков, если правильно подготовить салон, питание и остановки.

Читать полностью » Сахалинская таможня зафиксировала рекордный импорт авто в октябре — Банк России вчера в 9:42
Не успеть — значит переплатить: авантюрная гонка сахалинцев за машинами до повышения цен

Перед повышением утильсбора сахалинцы устроили всплеск ввоза иномарок: таможня фиксировала рекордные объёмы, а маркетплейсы показывали рост машин "в пути".

Читать полностью » Питомцы используют поклоны для общения с человеком — зоопсихологи вчера в 9:35
Приветствие или признание в любви: что на самом деле скрывает поклон собаки перед хозяином

Почему собака склоняется перед хозяином, что означает этот жест и как отличить радость от тревоги — объясняют специалисты по поведению животных.

Читать полностью » Средняя стоимость машин с пробегом снизилась в 60 регионах России — аналитики вчера в 9:19
Российские авто держат цену, а иномарки — нет: на что делать ставку при покупке с пробегом

Российский рынок подержанных иномарок продолжает стремиться к двухлетним минимальным значениям, и новые данные указывают на масштабное удешевление сразу в нескольких сегментах.

Читать полностью »

Новости
Общество
Крайний срок платежа за ЖКУ перенесли на 12 января — Якубовский
Авто и мото
Цены на ОСАГО выросли на 60% в ряде регионов — Крайник
Технологии
Искусственный интеллект вызвал дефицит чипов памяти на рынке — PRO Hi-Tech
Наука
Разработан спектрометр для ранней диагностики рака — ИФМ РАН
Туризм
В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ
Технологии
ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг
Экономика
Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев
Экономика
Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet