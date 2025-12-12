Городская казна снова требует денег: мэрия Новосибирска объяснила, зачем повышать тарифы

Повышение тарифа в транспорте иногда становится заметным только в момент оплаты — но в Новосибирске новые цифры уже обозначили в проектах документов. Об этом сообщает NGS. RU: в городе планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте, а соответствующие проекты постановлений опубликованы на официальном сайте Новосибирска. В материалах указаны разные тарифы для метро и наземных маршрутов, а также дата, с которой изменения могут вступить в силу.

Какие тарифы указаны в проектах

Согласно опубликованным документам, стоимость одной поездки в метро планируется установить на уровне 48 рублей. Для наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — в проектах указана цена 45 рублей. Таким образом, проезд в подземке станет дороже, чем в наземных видах транспорта.

В документах также прописана предполагаемая дата начала действия тарифа.

"Тариф вступает в действие с 24 декабря 2025 года", — сказано в документах.

При этом подчеркивается, что пока речь идет о проектах постановлений, которые еще могут быть скорректированы.

Почему мэрия пересматривает стоимость проезда

Необходимость пересмотра тарифов в мэрии ранее объясняли ростом затрат перевозчиков. В числе причин назывались расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и оплату труда. В публикации отмечается, что именно совокупность таких статей, по версии городских властей, требует обновления экономических расчетов.

Департамент экономики и стратегического планирования мэрии провел экономическую экспертизу документов с обоснованием расходов перевозчиков для пересмотра тарифов. Материалы для этого предоставил департамент транспорта мэрии города Новосибирска. На основе рассмотрения этих данных состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов.

Что будет дальше с постановлениями

По итогам заседания комиссии, как пишет NGS. RU, было принято решение о подготовке проекта постановления об увеличении стоимости проезда. Однако публикация на сайте мэрии пока не означает окончательное утверждение: речь идет о проектной стадии. Это оставляет возможность для внесения изменений в формулировки и параметры документов.

Тем не менее в самих проектах уже зафиксированы и суммы, и дата вступления. Поэтому для пассажиров ключевыми становятся два ориентира: 48 рублей за поездку в метро и 45 рублей — в автобусах, троллейбусах и трамваях, если постановления будут утверждены в текущем виде.