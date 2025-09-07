Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:33

Шесть с половиной тысяч автобусов против сотен тысяч машин: кто победит в битве за Москву

Максим Ликсутов: московские автобусы и электробусы заменяют до 200 тысяч личных машин

Городские автобусы и электробусы постепенно становятся полноценной альтернативой личным автомобилям. Статистика показывает, что москвичи всё чаще выбирают общественный транспорт для поездок по городу. Это не только уменьшает нагрузку на дороги, но и помогает снизить уровень пробок и выбросов в атмосферу.

Сколько машин заменяет общественный транспорт

В будние дни на маршруты Москвы выходит свыше 6,5 тысячи автобусов и электробусов. Вместимость этих машин превышает 200 тысяч посадочных мест. Чтобы перевезти такое количество людей одновременно на личных автомобилях, потребовалось бы от 50 до 200 тысяч машин. Причём пассажиропоток общественного транспорта не ограничен разовой загрузкой: за счёт сменяемости пассажиров его реальная эффективность намного выше.

Рост популярности поездок

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с начала 2025 года количество поездок на автобусах и электробусах выросло более чем на 23 миллиона по сравнению с прошлым годом. Этот показатель говорит о том, что всё больше жителей города отдают предпочтение общественному транспорту, а значит — чувствуют его удобство и доступность.

"С начала этого года на автобусах и электробусах было совершено более чем на 23 млн поездок больше, чем за то же время в 2024 году", — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Инвестиции в транспорт будущего

Каждый год в столицу поступают сотни новых электробусов. Это экологичный транспорт, который постепенно вытесняет традиционные дизельные автобусы. Переход на электробусы помогает снижать уровень загрязнения воздуха, что особенно важно для мегаполиса с плотным движением. Вдобавок власти расширяют сеть выделенных полос, что сокращает время в пути для пассажиров.

Удобство для пассажиров

Развитие транспортной системы Москвы не ограничивается только обновлением подвижного состава. Постепенно появляются новые маршруты, расширяется система бесконтактной оплаты. Сегодня можно оплатить проезд банковской картой, смартфоном или даже умными часами. Это делает поездку проще и быстрее, а также снижает вероятность образования очередей у касс или валидаторов.

Город без пробок: мечта или реальность?

Вместимость общественного транспорта и рост его популярности напрямую влияют на дорожную обстановку. Чем больше людей предпочитает автобусы и электробусы, тем меньше машин выезжает на дороги. Для Москвы, где пробки традиционно считаются одной из главных проблем, это особенно актуально. Если тенденция сохранится, у столицы появится шанс сократить транспортную нагрузку и улучшить экологическую ситуацию.

Что дальше?

По словам представителей департамента транспорта, развитие общественного транспорта останется одним из главных приоритетов. В ближайшие годы планируется увеличить количество электробусов и маршрутов, а также продолжить работу над повышением удобства и доступности поездок. Всё это должно ещё сильнее снизить зависимость горожан от личных автомобилей.

