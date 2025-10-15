Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Трамваи пошли в обход, автобусы — в атаку: как изменится транспорт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 18 по 26 октября изменится работа трамваев из-за ремонта на улице Сыромолотова

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей на улице Сыромолотова временно изменится работа общественного транспорта. Чтобы жители города не остались без удобных маршрутов, с 18 по 26 октября на линии выйдут дополнительные автобусы.

Какие маршруты усилят

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на маршрут №49 добавят четыре автобуса, а на маршрут №61 - восемь. Эти меры помогут компенсировать отсутствие части трамвайных рейсов и снизить нагрузку на пассажиропотоки.
Ремонтные работы продлятся с 17 по 27 октября, после чего движение по улице Сыромолотова планируют восстановить в полном объёме.

Как изменится движение трамваев

На время ремонта изменятся маршруты №8, 12, 13, 15 и 23.

  • №8 - от станции Машиностроителей через Донбасскую, Бакинских Комиссаров, Победы, Кузнецова, проспект Космонавтов, Луначарского, проспект Ленина, УрФУ, Гагарина, Блюхера до станции Шарташ.

  • №12 - от станции Дворец Спорта по улицам Московская, Челюскинцев, Уральская, Гагарина, УрФУ, проспект Ленина, Луначарского, Тверитина, Мичурина, станция ЦПКиО, далее по обратному маршруту до станции Дворец Спорта.

  • №13 - от станции 7 Ключей по улицам Техническая, Халтурина, Верх-Исетский бульвар, проспект Ленина, УрФУ, Гагарина, Блюхера до станции Шарташ.

  • №15 - от станции Вторчермет через Титова, 8 Марта, Радищева, Московскую, проспект Ленина до Исети.

  • №23 - от станции Машиностроителей через Бебеля, Халтурина, Верх-Исетский бульвар, Челюскинцев, Уральскую, Блюхера до станции Шарташ.

Когда всё вернётся в обычный режим

По данным мэрии, движение восстановят после завершения всех сварочных и выправочных работ на участке Сыромолотова. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать задержек и пересадок.

