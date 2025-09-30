Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:18

Маршрутки меняют расписание, трамваи — номера: что ждёт челябинцев с октября

С 1 октября проезд в Челябинске при оплате через СБП будет стоить 28 рублей

С октября в Челябинске вступают в силу новые правила движения городского транспорта. Изменения коснутся как трамваев, так и автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Временная нумерация трамваев

Из-за реконструкции моста на Черкасской трамваи №18, 19 и 20 ходят по сокращённым маршрутам. Теперь они получат новую нумерацию:

  • 18к: Чистопольская — Депо 2,

  • 19к: Першино — Коксохим,

  • 20к: Областная больница — Депо 2.

Изменения в автобусах

  • №128 (Петра Столыпина — Копейск): с октября курсирует только по будням.

  • №35 (Приборостроителей — Новосинеглазово): теперь работает с понедельника по субботу.

  • №1, 9, 18, 44: увеличится количество автобусов, интервалы сократятся, маршруты будут ходить чаще.

  • №34 (Автобусный парк — Чурилово): появится заезд к автовокзалу "Восточные ворота".

    • В сторону Автобусного парка: по Комарова, Завалишина, Бажова.

    • В сторону Чурилово: по улицам Бажова и Комарова.

Бонус для пассажиров

С 1 октября и до конца 2025 года можно экономить на каждой поездке:

  • при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) стоимость составит 28 рублей вместо стандартных 37.

