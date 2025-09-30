Маршрутки меняют расписание, трамваи — номера: что ждёт челябинцев с октября

С октября в Челябинске вступают в силу новые правила движения городского транспорта. Изменения коснутся как трамваев, так и автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Временная нумерация трамваев

Из-за реконструкции моста на Черкасской трамваи №18, 19 и 20 ходят по сокращённым маршрутам. Теперь они получат новую нумерацию:

18к : Чистопольская — Депо 2,

19к : Першино — Коксохим,

20к: Областная больница — Депо 2.

Изменения в автобусах

№128 (Петра Столыпина — Копейск) : с октября курсирует только по будням .

№35 (Приборостроителей — Новосинеглазово) : теперь работает с понедельника по субботу.

№1, 9, 18, 44 : увеличится количество автобусов, интервалы сократятся, маршруты будут ходить чаще .

№34 (Автобусный парк — Чурилово) : появится заезд к автовокзалу "Восточные ворота". В сторону Автобусного парка: по Комарова, Завалишина, Бажова. В сторону Чурилово: по улицам Бажова и Комарова.



Бонус для пассажиров

С 1 октября и до конца 2025 года можно экономить на каждой поездке: