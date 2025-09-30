Маршрутки меняют расписание, трамваи — номера: что ждёт челябинцев с октября
С октября в Челябинске вступают в силу новые правила движения городского транспорта. Изменения коснутся как трамваев, так и автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
Временная нумерация трамваев
Из-за реконструкции моста на Черкасской трамваи №18, 19 и 20 ходят по сокращённым маршрутам. Теперь они получат новую нумерацию:
-
18к: Чистопольская — Депо 2,
-
19к: Першино — Коксохим,
-
20к: Областная больница — Депо 2.
Изменения в автобусах
-
№128 (Петра Столыпина — Копейск): с октября курсирует только по будням.
-
№35 (Приборостроителей — Новосинеглазово): теперь работает с понедельника по субботу.
-
№1, 9, 18, 44: увеличится количество автобусов, интервалы сократятся, маршруты будут ходить чаще.
-
№34 (Автобусный парк — Чурилово): появится заезд к автовокзалу "Восточные ворота".
-
В сторону Автобусного парка: по Комарова, Завалишина, Бажова.
-
В сторону Чурилово: по улицам Бажова и Комарова.
-
Бонус для пассажиров
С 1 октября и до конца 2025 года можно экономить на каждой поездке:
-
при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) стоимость составит 28 рублей вместо стандартных 37.
