Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство
В Пензенской области подсчитали, насколько комфортны дворовые территории и зелёные общественные пространства — результаты официально закреплены в постановлении регионального правительства.
Что посчитали
-
В Сурском крае насчитывается 408 муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные). Благоустроено лишь 49,5%.
-
Из 4 609 дворовых территорий соответствуют базовым критериям благоустройства (полное освещение, наличие спортивных и детских площадок) 1 445, то есть 31,4%.
"Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов", — отмечается в документе.
Где болит сильнее всего
Основные проблемы, отмеченные в области:
-
нехватка бюджетных средств на озеленение и благоустройство;
-
изношенное асфальтовое покрытие во дворах и на общественных территориях;
-
недостаток урн и скамеек;
-
отсутствие уличного освещения;
-
большое количество больных и погибших деревьев.
Что планируют делать
Задачи обещают решать поэтапно до 2030 года в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru