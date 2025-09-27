Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство

24.09.2025 в 19:16

Кластеры, дроны и библиоперформансы: что растёт в регионе, кроме урожая

В Самарской области открыли новый ФАП, отремонтировали дорогу, создали промышленный кластер и культурную площадку. Все хорошие новости недели.

24.09.2025 в 18:11

"А у нас ничего": почему самарским пенсионерам не светят праздничные выплаты

Жительница Самары пожаловалась на отсутствие выплат ко Дню пожилого человека. Минсоцдемографии объяснил, почему регион не предусматривает такие меры.

24.09.2025 в 17:19

Контроль на максимум, зайцам — на выход: в Самаре усилили проверки в транспорте

В Самаре устанавливают новые валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Уже скоро ими оснастят весь транспорт, а вместе с тем появятся и сотни камер.

24.09.2025 в 16:11

От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету

Цены на молоко в России отличаются почти втрое — от 58 до 172 рублей. Почему так происходит и чего ждать от осени и Нового года?

24.09.2025 в 15:18

Секретный груз и военный финал: зачем контрабанду отдали Минобороны

В Тольятти изъяли 18 тысяч литров контрафактного масла, которое передадут Минобороны. А ещё приставы помогли горожанину с проблемной вышкой связи.

24.09.2025 в 13:19

Асфальт уходит в прошлое: сквер АВТОВАЗа переходит на "резиновую" жизнь

В Тольятти ремонтируют сквер 50-летия АВТОВАЗа: новые дорожки и временные ограждения. Чем заняться горожанам и где появится новый театр?

24.09.2025 в 12:58

Лес сгорел — а теперь оживает: Самарская область запускает зелёное возрождение

В Самарской области началась акция «Сохраним лес». Высадят 20 тысяч деревьев и очистят 200 гектаров. Узнайте, как стать волонтером.

24.09.2025 в 7:17

Падение инфляции или смена декораций? Как цены в Пензе живут своей жизнью

Инфляция в Пензенской области замедлилась до 8,74%. Подешевели овощи, яйца, техника и авто, но выросли цены на кофе, рестораны и топливо.

