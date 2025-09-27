Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Каждый третий двор — со светом и качелями: в Пензе подсчитали, как на самом деле выглядит благоустройство

В Пензенской области благоустроено лишь 31% дворов и 49% общественных территорий

В Пензенской области подсчитали, насколько комфортны дворовые территории и зелёные общественные пространства — результаты официально закреплены в постановлении регионального правительства.

Что посчитали

  • В Сурском крае насчитывается 408 муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные). Благоустроено лишь 49,5%.

  • Из 4 609 дворовых территорий соответствуют базовым критериям благоустройства (полное освещение, наличие спортивных и детских площадок) 1 445, то есть 31,4%.

"Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов", — отмечается в документе.

Где болит сильнее всего

Основные проблемы, отмеченные в области:

  • нехватка бюджетных средств на озеленение и благоустройство;

  • изношенное асфальтовое покрытие во дворах и на общественных территориях;

  • недостаток урн и скамеек;

  • отсутствие уличного освещения;

  • большое количество больных и погибших деревьев.

Что планируют делать

Задачи обещают решать поэтапно до 2030 года в рамках госпрограммы "Формирование комфортной городской среды".

