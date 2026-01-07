Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:01

Электронные сигареты усугубили проблему: почему курильщики игнорируют запреты и что с этим делать

Штрафы за курение в парках и на набережных могут повысить — Лещинская

Инициатива по ужесточению антиникотиновых мер вновь стала предметом общественного обсуждения. Представители общественного движения считают, что действующие санкции за курение в общественных местах не отвечают масштабам проблемы и требуют пересмотра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение председателя движения "Здоровое Отечество" Екатерины Лещинской к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Предложение увеличить штрафы и расширить запреты

Общественное движение выступило с инициативой усилить административную ответственность за курение сигарет, электронных устройств и вейпов в общественных местах. В обращении предлагается увеличить штрафы и одновременно расширить перечень зон, где курение должно быть полностью запрещено.

Речь идет не только о традиционно чувствительных территориях, таких как детские площадки, образовательные и медицинские учреждения, спортивные объекты и зоны отдыха. Авторы инициативы предлагают включить в список запрещенных мест также открытые территории парков, скверов и набережных, где, по их мнению, проблема курения стоит особенно остро.

Аргументы общественников

В обращении подчеркивается, что текущие меры не обеспечивают должного уровня защиты граждан, прежде всего детей.

"От лица нашего движения и поддерживающих нас граждан просим вас рассмотреть вопрос об усилении административной ответственности за курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах", — говорится в документе, направленном в правительство.

По мнению авторов инициативы, массовое распространение электронных сигарет и вейпов усугубило ситуацию, поскольку многие курильщики воспринимают их как менее вредные и игнорируют существующие ограничения. В результате запреты часто нарушаются даже вблизи мест, предназначенных для семейного отдыха.

Повторные нарушения и контроль

Отдельное внимание в документе уделено необходимости введения повышенной ответственности за повторные нарушения. Как отмечается, без более жестких санкций добиться устойчивого эффекта не удается. Также предлагается усилить контроль за соблюдением антиникотинового законодательства.

"Суть жалоб едина: повсеместное курение, в том числе электронных сигарет и вейпов, в непосредственной близости от детских площадок, зон отдыха и просто на прогулочных аллеях делает невозможным пребывание на свежем воздухе без вреда для здоровья детей", — подчеркивается в обращении.

Авторы инициативы считают, что в контроле за ситуацией должны активнее участвовать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

