Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:31

Доходы, которые нельзя называть: как попытка скрыть зарплату довела чиновницу до суда

Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash

Жительницу Апшеронского района неожиданно втянули в судебный спор о праве обсуждать доходы местных властей, и, как сообщает Telegram-канал Kub Mash, дело обнажило чувствительность темы открытости муниципальных выплат. Конфликт развернулся вокруг комментария в соцсетях, который чиновница сочла оскорбительным и затрагивающим её личную финансовую информацию.

Судебный спор вокруг зарплаты

По данным канала, глава Совета депутатов района заявила, что её зарплата является конфиденциальной и не подлежит публичному обсуждению. Она подала иск, требуя опровержения написанного и компенсации госпошлины в размере 3 тыс. руб. Однако суд не поддержал подобную позицию. Судьи указали, что сведения о доходах муниципальных служащих относятся к открытому перечню и могут обсуждаться гражданами в публичном пространстве.

Автор комментария пояснила, что не имела цели унизить чиновницу. В своём посте она отметила, что та получает значительные суммы, но, по её мнению, это не отражается на пользе для жителей района. Эта оценка стала поводом для обращения в суд, но сама горожанка настаивает, что лишь высказала своё мнение, не нарушая норм общения.

Биография чиновницы и реакция общества

История получила продолжение, когда жительница выяснила, что ранее глава Совета депутатов работала главным бухгалтером районной администрации, но была уволена. Этот факт стал активно обсуждаться пользователями, которые восприняли попытку запретить разговоры о зарплате как попытку ограничить публичный контроль над деятельностью должностных лиц.

Случай привлек внимание к тому, насколько болезненно некоторые местные управленцы реагируют на открытые высказывания граждан. Обсуждение зарплат чиновников, закреплённое в законодательстве как доступная информация, продолжает вызывать конфликты, особенно когда общественная критика затрагивает профессиональную репутацию конкретных лиц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краснодарский край составляет 45% спроса на игристые вина в ЮФО вчера в 14:30
Игристое вино как тренд: почему Краснодар опережает другие регионы и как это влияет на рынок

Спрос на игристые вина в Краснодарском крае значительно опережает другие регионы ЮФО. Как изменяется рынок в 2025 году и что выбирают россияне на Новый год?

Читать полностью » Раннее бронирование стало популярной практикой в Крыму — эксперт Возная вчера в 14:07
Крымская революция в туризме: почему раннее бронирование стало ключом к экономии и стабильности

Как культура раннего бронирования помогает крымским туристам сэкономить и планировать отдых? Светлана Возная рассказала о выгодах для туристов и местных жителей.

Читать полностью » Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5% — Россельхознадзор вчера в 12:04
Экспорт яблок из Краснодарского края бьет рекорды: почему импорт упал на 77%

Импорт яблок в Краснодарский край сократился на 77,5%. В то же время экспорт продукции вырос. Что стоит за этими изменениями на рынке фруктов?

Читать полностью » Ожидаются дожди и похолодание в Краснодаре с 9 по 11 декабря — Фобос вчера в 11:48
Краснодар в плену черноморской депрессии: вот какая погода ожидает регион

В Краснодаре 9 декабря осадки не ожидаются, но температура останется в пределах 6-8 °С. В конце недели ожидается похолодание и усиление дождей.

Читать полностью » Исследования МГИ РАН зафиксировали аномальное пересыхание рек в Крыму вчера в 11:39
Невиданное явление в Крыму: реки не опресняют море — что стоит за этим изменением

Устья рек Чёрная, Бельбек и Кача в Крыму: влияние засухи и ливней на опреснение прибрежной зоны. Что происходит с водным балансом региона?

Читать полностью » За неделю мошенники обманули 40 крымчан на 9 млн рублей — МВД Крыма вчера в 11:31
Мошенники на связи: схема с ДТП и попавшим в беду родственником привела к рекордным потерям

В Крыму за неделю мошенники обманули 40 человек на сумму более 9 млн рублей. Как они действуют и почему люди продолжают попадаться на их уловки?

Читать полностью » Безработица в Крыму в 2025 году остаётся на уровне 2,1% — минтруда региона вчера в 11:24
Заработные платы на высоте: в каких отраслях Крыма можно заработать больше 100 тысяч рублей

На рынке труда Крыма в 2025 году изменений не ожидается. Какие профессии наиболее востребованы, а какие отрасли обеспечивают высокие доходы? Ответы в материале.

Читать полностью » В Крыму задержали иностранку по подозрению в поджоге дома соседей из-за неприязни 08.12.2025 в 19:25
Обида превратилась в пепел: женщина в Крыму подожгла чужой дом после затяжного конфликта

В Джанкое бытовой конфликт завершился умышленным поджогом дома: задержанная призналась в содеянном, а ущерб владельцев превысил миллион рублей.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Ленинском районе возбудили дело за пятимесячную невыплату — Крымская газета
Спорт и фитнес
Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер
ЮФО
Крым рассматривает использование очищенных стоков для полива — эксперт Николенко
Авто и мото
Полный бак увеличивает расход топлива — моторист
Туризм
Экологичные привычки снижают воздействие поездок на окружающую среду — специалисты отрасли
ЮФО
Зарплаты рабочих специалистов в крае растут темпами выше инфляции
Туризм
Сербия остаётся популярным новогодним направлением без виз — АТОР
Еда
Блины с лососем стали праздничным трендом зимнего меню — Cuisineaz
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet