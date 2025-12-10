Доходы, которые нельзя называть: как попытка скрыть зарплату довела чиновницу до суда

Жительницу Апшеронского района неожиданно втянули в судебный спор о праве обсуждать доходы местных властей, и, как сообщает Telegram-канал Kub Mash, дело обнажило чувствительность темы открытости муниципальных выплат. Конфликт развернулся вокруг комментария в соцсетях, который чиновница сочла оскорбительным и затрагивающим её личную финансовую информацию.

Судебный спор вокруг зарплаты

По данным канала, глава Совета депутатов района заявила, что её зарплата является конфиденциальной и не подлежит публичному обсуждению. Она подала иск, требуя опровержения написанного и компенсации госпошлины в размере 3 тыс. руб. Однако суд не поддержал подобную позицию. Судьи указали, что сведения о доходах муниципальных служащих относятся к открытому перечню и могут обсуждаться гражданами в публичном пространстве.

Автор комментария пояснила, что не имела цели унизить чиновницу. В своём посте она отметила, что та получает значительные суммы, но, по её мнению, это не отражается на пользе для жителей района. Эта оценка стала поводом для обращения в суд, но сама горожанка настаивает, что лишь высказала своё мнение, не нарушая норм общения.

Биография чиновницы и реакция общества

История получила продолжение, когда жительница выяснила, что ранее глава Совета депутатов работала главным бухгалтером районной администрации, но была уволена. Этот факт стал активно обсуждаться пользователями, которые восприняли попытку запретить разговоры о зарплате как попытку ограничить публичный контроль над деятельностью должностных лиц.

Случай привлек внимание к тому, насколько болезненно некоторые местные управленцы реагируют на открытые высказывания граждан. Обсуждение зарплат чиновников, закреплённое в законодательстве как доступная информация, продолжает вызывать конфликты, особенно когда общественная критика затрагивает профессиональную репутацию конкретных лиц.