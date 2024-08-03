Лошади страдают от того же недуга, что и люди: ПТСР не обошло животных стороной

Ученые из Техасского университета A&M подтвердили, что лошади, подобно людям, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Исследование выявило, что у лошадей, обладающих когнитивной памятью и способностью к воспоминаниям, может развиться поведение, схожее с человеческим ПТСР, после повторяющихся травмирующих событий. Источниками таких травм у лошадей часто становятся жестокие методы дрессировки, отлов, медицинские процедуры, громкие звуки и тесные пространства. Подобно людям, страдающие ПТСР лошади проявляют нервозность и агрессивное поведение, которое может выражаться в кусаниях, ляганиях, попытках сбежать и вырваться. Чувствительность лошадей к негативным событиям обусловлена сильной реакцией "бей или беги", которую они выработали для защиты от хищников в дикой природе, сообщает "Газета.Ru".
Для помощи лошадям, страдающим ПТСР, ученые рекомендуют применять специальные тренировки и медикаментозную терапию под наблюдением ветеринара. Это открытие подчеркивает необходимость понимания и учета психологических аспектов поведения лошадей, что может улучшить их лечение и благополучие.
Фото: unsplash.com/Lisa Lyne Blevins (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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