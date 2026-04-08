Подкормка птиц весной получила новый смысл: без нее города рискуют опустеть

Подкармливание птиц в городе весной не несет угрозы и помогает им выживать в урбанистической среде, заявил орнитолог, основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин. О том, почему запреты на кормление не всегда оправданы, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Мослента. ру сообщило, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросил горожан перестать подкармливать птиц на природных территориях.

Научная позиция о ненужности подкормки птиц справедлива только для дикой природы, где существует полноценная экосистема, подчеркнул эксперт. В городах же условия принципиально иные: человек сам формирует среду и во многом определяет, какие виды пернатых будут рядом с ним жить.

По его словам, в мегаполисах птицам не хватает естественных мест для гнездования, поэтому важно создавать искусственные условия — скворечники, синичники и другие конструкции. Кроме того, добыть достаточное количество корма в городе им значительно сложнее.

Он подчеркнул, что исторически человек всегда привлекал птиц, в том числе для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Современная городская ситуация ничем принципиально не отличается.

"Если в жизненном маршруте синички или скворца будет присутствовать кормушка, которую сделал человек, то страшно будет только тогда, когда человек перестанет эту кормушку содержать. Потому что для скворца это будет большое разочарование", — отметил Мишин.

Эксперт добавил, что отказ от подкормки приведет лишь к тому, что птицы покинут город. Поэтому вопрос скорее в выборе самих людей: хотят ли они видеть птиц рядом или нет.