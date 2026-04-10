Куриный кризис в деревне
Куриный кризис в деревне
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:04

Птичий грипп в Китае перекраивает рынок: удар пришелся туда, где его не ждали

Массовое уничтожение птицы при вспышках гриппа способно парализовать целые отрасли, несмотря на локальный характер заражений, пояснил вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. О последствиях эпидемии в Китае он рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание АиФ-Москва сообщило, что Всемирная федерация бадминтона разрешила использовать синтетические воланы на некоторых турнирах из-за дефицита гусиных и утиных перьев. Их основным поставщиком является Китай, однако в стране производство перьев упало, одной из причин этого стала вспышка птичьего гриппа.

Волчков отметил, что ключевая проблема связана не столько с самим вирусом, сколько с жесткими ветеринарными мерами, которые применяются при его обнаружении. По его словам, вокруг очагов заражения формируются карантинные зоны, где уничтожается вся птица, даже если она не заражена.

Он пояснил, что при высокой плотности производства, как в Китае, такие зоны могут пересекаться, что приводит к масштабным потерям. В результате под уничтожение попадают не только отдельные хозяйства, но и целые агломерации птицефабрик.

"Дело не во вспышке, а в ветеринарных процедурах, которые следуют за вспышкой. Сельскохозяйственные ветеринарные меры предотвращения распространения особо патогенных инфекций, они, к сожалению, достаточно брутальные", — отметил Волчков.

Эксперт добавил, что последствия напрямую отражаются на производстве продуктов. Речь идет не только о перьях для спортивного инвентаря, но и о мясе и яйцах, поскольку сокращается сама база птицеводства.

"Образуется такая коллизия, что, начинают попадать все больше и больше птицефабрик, на одной птицефабрике могут содержаться десятки миллионов особей. Попадает сто или тысяча птицефабрик, половину птицефабрик страны таким образом можно уничтожить", — подчеркнул он.

Волчков подчеркнул, что обсуждение дефицита воланов для бадминтона это лишь побочный эффект более серьезной проблемы. По его словам, главные риски связаны с продовольственным обеспечением и возможностью передачи вируса человеку.

