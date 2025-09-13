150 миллионов лет молчания: шторм рассказал палеонтологам о гибели птерозавров

Немецкие палеонтологи раскрыли обстоятельства гибели двух молодых птерозавров, живших на территории нынешней Германии около 150 миллионов лет назад. Их окаменелости были найдены в зольнхофенских известняках — уникальном месте, где в юрском периоде находилась тропическая лагуна.

Под воздействием ветра

Исключительно хорошо сохранившиеся останки позволили специалистам из Центра палеобиологии и эволюции биосферы Лестерского университета детально изучить травмы древних рептилий. У обоих особей зафиксирован перелом плечевой кости крыла.

Характер повреждений указывает на воздействие сильной скручивающей силы, что, по мнению исследователей, связано с мощными порывами ветра.

Учёные считают, что молодые птерозавры стали жертвами шторма: полученные переломы лишили их возможности лететь, и они упали в воду.

Юные жертвы стихии

Останки были отнесены к виду Pterodactylus antiquus. Размах их крыльев составлял всего около 20 сантиметров, что свидетельствует о крайне юном возрасте — всего несколько дней или недель.

Вероятно, именно неопытность и слабость детёнышей не позволили им справиться с воздушными потоками. Штормовые осадки быстро накрыли тела в лагуне, благодаря чему они сохранились в слоях известняка до наших дней.

Почему находка важна

Такие исследования помогают понять, какие природные факторы влияли на жизнь птерозавров и насколько уязвимыми были молодые особи. Случай также подчёркивает значение климатических катаклизмов в сохранении окаменелостей — именно они создавали условия для быстрой фоссилизации.

Три интересных факта