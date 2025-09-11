Молодые и беззащитные: почему шторм стал главной причиной гибели птерозавров

Представьте: 150 миллионов лет назад в тропической лагуне современной Германии бушевал шторм, который стал роковым для двух молодых птерозавров. Немецкие палеонтологи наконец-то разгадали причину их смерти. Что же случилось на самом деле?

Находка в Зольнхофене

В отложениях Зольнхофена, где когда-то плескалась лагуна, были найдены хорошо сохранившиеся окаменелости. Эти останки принадлежат птерозаврам вида Pterodactylus antiquus с размахом крыльев около 20 см. Ученые считают, что это были совсем юные особи — возрастом всего несколько дней или недель.

Команда из Центра палеобиологии и эволюции биосферы Лестерского университета проанализировала повреждения. У обоих птерозавров обнаружен перелом плечевой кости крыла. Характер травм свидетельствует о мощной скручивающей силе, вероятно, от сильных порывов ветра.

Шторм как убийца

Вероятно, птерозавры стали жертвами шторма: тяжелые ранения привели к падению в воды лагуны. Известняковые отложения, поднятые бурей, быстро покрыли останки, обеспечив их отличную сохранность.

В этих отложениях часто находят останки мелких птерозавров. Раньше думали, что они доминировали в лагуне. Но теперь ясно: большинство — это молодые, неопытные особи с близлежащих островов, захваченные штормом.