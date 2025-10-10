От гиганта до крошки: в Монголии раскрыли секрет эволюции летающих динозавров

В песках пустыни Гоби, среди древних пластов мелового периода, палеонтологи нашли свидетельства существования двух ранее неизвестных видов летающих рептилий. Эти находки, сделанные в формации Баянширээ, позволили описать новые виды аждархид — группы птерозавров, к которой принадлежали самые крупные крылатые существа в истории Земли.

Открытие, проливающее свет на эволюцию птерозавров

Исследование опубликовано в журнале PeerJ. Учёные из Монголии, Китая, США и Японии описали два новых вида: Gobiazhdarcho tsogtbaatari и Tsogtopteryx mongoliensis. Они жили на территории современной Монголии около 96-90 миллионов лет назад, в позднемеловую эпоху.

"Птерозавры — первая группа позвоночных, научившаяся летать с помощью собственных мышц, — охватывают колоссальный временной промежуток от позднего триаса до конца мелового периода", — отметил палеонтолог Сюаньюй Чжоу из Университета Шихэцзы.

По словам учёного, новые находки помогают лучше понять, как эволюционировали птерозавры незадолго до своего исчезновения.

Кто такие аждархиды

Аждархиды — последняя и одна из самых успешных ветвей птерозавров. Эти беззубые летающие рептилии имели длинные шеи и мощные крылья, но, в отличие от своих водных собратьев, вели преимущественно наземный образ жизни.

Они были настоящими гигантами своего времени. Некоторые представители рода Quetzalcoatlus достигали размаха крыльев более 10 метров — сопоставимо с лёгким самолётом. Другие известные виды — Arambourgiania, Hatzegopteryx и Thanatosdrakon - также входили в число крупнейших существ, когда-либо поднимавшихся в небо.

В то же время среди аждархид встречались и относительно небольшие виды, что говорит о высокой адаптивности этой группы.

Байанширээ: древнее кладбище птерозавров

Формация Баянширээ, где были найдены новые образцы, расположена в восточной части пустыни Гоби. Эти земли давно известны своими богатейшими палеонтологическими слоями. Именно здесь в середине XX века нашли первые гнёзда динозавров и остатки ранних млекопитающих.

Окаменелости Gobiazhdarcho tsogtbaatari и Tsogtopteryx mongoliensis были собраны ещё в 1990-х годах в ходе совместных экспедиций Монгольского палеонтологического центра и Музея естественных наук Хаясибара (Япония). Однако лишь теперь учёные завершили их полное описание.

"Баянширские аждархиды включают два образца: Tsogtopteryx mongoliensis — почти полный средний шейный позвонок; и Gobiazhdarcho tsogtbaatari — сочленённые атлантоаксис и шейные позвонки", — пояснили авторы работы.

Разные размеры — одна эпоха

Gobiazhdarcho tsogtbaatari, по оценке исследователей, имел размах крыльев около 3-3,5 метра и представлял собой среднюю форму в родственной линии между Quetzalcoatlus и Arambourgiania. Этот вид, вероятно, питался мелкой добычей на суше, используя длинную шею для охоты.

Второй вид, Tsogtopteryx mongoliensis, оказался настоящей миниатюрой среди гигантов. Его крылья не превышали двух метров в размахе, что делает его одним из самых маленьких аждархид, известных на сегодняшний день.

"Tsogtopteryx mongoliensis — один из самых миниатюрных представителей группы, уступающий по размеру лишь аждархиду Хорнби из Канады с размахом крыльев 1,6 метра", — уточнили исследователи.

Такое разнообразие размеров в одном регионе указывает на сложную экосистему, где разные виды занимали собственные экологические ниши — от охотников на мелких животных до доминирующих гигантов.

Анатомия и образ жизни

Аждархиды отличались необычно длинными шейными позвонками и короткими остистыми отростками. Эти особенности обеспечивали им большую подвижность головы, что было важно для наземного поиска пищи. В отличие от ранних птерозавров, они редко охотились над водой.

Беззубые клювообразные челюсти позволяли им ловить мелких позвоночных, падаль или даже фрукты — в зависимости от среды обитания. Предположительно, они передвигались по земле на четырёх конечностях, совершая короткие полёты для охоты или перемещения.

Значение открытия

Описанные виды заполняют пробел между ранними и поздними формами аждархид, помогая понять, как эволюционировали гигантские птерозавры.

"Наши результаты проливают новый свет на разнообразие и филогению аждархидных птерозавров", — заявили авторы статьи.

Учёные считают, что сосуществование крупных и мелких форм в одном ареале подтверждает гипотезу о широком экологическом разнообразии этой группы. Возможно, именно это позволило аждархидам доминировать в небе позднего мела вплоть до их исчезновения вместе с динозаврами около 66 миллионов лет назад.

3 интересных факта

Название "Azhdarchidae" происходит от персидского слова "аждарха" — "дракон". Некоторые аждархиды, по расчётам, могли взлетать вертикально, как современные журавли. Самым крупным известным представителем группы остаётся Quetzalcoatlus northropi - с высотой в стойке около 5 метров.

Исторический контекст

Пустыня Гоби — одно из важнейших мест для изучения позднего мелового периода. Здесь за последние сто лет обнаружено множество динозавров, млекопитающих и птерозавров, что делает этот регион настоящей энциклопедией эволюции.

Открытие двух новых видов показывает, что даже спустя десятилетия работы Гоби продолжает хранить тайны, способные изменить представления о жизни на Земле в эпоху динозавров.