Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Птерозавры во время шторма
Птерозавры во время шторма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:01

От гиганта до крошки: в Монголии раскрыли секрет эволюции летающих динозавров

В пустыне Гоби обнаружены останки двух ранее неизвестных видов птерозавров

В песках пустыни Гоби, среди древних пластов мелового периода, палеонтологи нашли свидетельства существования двух ранее неизвестных видов летающих рептилий. Эти находки, сделанные в формации Баянширээ, позволили описать новые виды аждархид — группы птерозавров, к которой принадлежали самые крупные крылатые существа в истории Земли.

Открытие, проливающее свет на эволюцию птерозавров

Исследование опубликовано в журнале PeerJ. Учёные из Монголии, Китая, США и Японии описали два новых вида: Gobiazhdarcho tsogtbaatari и Tsogtopteryx mongoliensis. Они жили на территории современной Монголии около 96-90 миллионов лет назад, в позднемеловую эпоху.

"Птерозавры — первая группа позвоночных, научившаяся летать с помощью собственных мышц, — охватывают колоссальный временной промежуток от позднего триаса до конца мелового периода", — отметил палеонтолог Сюаньюй Чжоу из Университета Шихэцзы.

По словам учёного, новые находки помогают лучше понять, как эволюционировали птерозавры незадолго до своего исчезновения.

Кто такие аждархиды

Аждархиды — последняя и одна из самых успешных ветвей птерозавров. Эти беззубые летающие рептилии имели длинные шеи и мощные крылья, но, в отличие от своих водных собратьев, вели преимущественно наземный образ жизни.

Они были настоящими гигантами своего времени. Некоторые представители рода Quetzalcoatlus достигали размаха крыльев более 10 метров — сопоставимо с лёгким самолётом. Другие известные виды — Arambourgiania, Hatzegopteryx и Thanatosdrakon - также входили в число крупнейших существ, когда-либо поднимавшихся в небо.

В то же время среди аждархид встречались и относительно небольшие виды, что говорит о высокой адаптивности этой группы.

Байанширээ: древнее кладбище птерозавров

Формация Баянширээ, где были найдены новые образцы, расположена в восточной части пустыни Гоби. Эти земли давно известны своими богатейшими палеонтологическими слоями. Именно здесь в середине XX века нашли первые гнёзда динозавров и остатки ранних млекопитающих.

Окаменелости Gobiazhdarcho tsogtbaatari и Tsogtopteryx mongoliensis были собраны ещё в 1990-х годах в ходе совместных экспедиций Монгольского палеонтологического центра и Музея естественных наук Хаясибара (Япония). Однако лишь теперь учёные завершили их полное описание.

"Баянширские аждархиды включают два образца: Tsogtopteryx mongoliensis — почти полный средний шейный позвонок; и Gobiazhdarcho tsogtbaatari — сочленённые атлантоаксис и шейные позвонки", — пояснили авторы работы.

Разные размеры — одна эпоха

Gobiazhdarcho tsogtbaatari, по оценке исследователей, имел размах крыльев около 3-3,5 метра и представлял собой среднюю форму в родственной линии между Quetzalcoatlus и Arambourgiania. Этот вид, вероятно, питался мелкой добычей на суше, используя длинную шею для охоты.

Второй вид, Tsogtopteryx mongoliensis, оказался настоящей миниатюрой среди гигантов. Его крылья не превышали двух метров в размахе, что делает его одним из самых маленьких аждархид, известных на сегодняшний день.

"Tsogtopteryx mongoliensis — один из самых миниатюрных представителей группы, уступающий по размеру лишь аждархиду Хорнби из Канады с размахом крыльев 1,6 метра", — уточнили исследователи.

Такое разнообразие размеров в одном регионе указывает на сложную экосистему, где разные виды занимали собственные экологические ниши — от охотников на мелких животных до доминирующих гигантов.

Анатомия и образ жизни

Аждархиды отличались необычно длинными шейными позвонками и короткими остистыми отростками. Эти особенности обеспечивали им большую подвижность головы, что было важно для наземного поиска пищи. В отличие от ранних птерозавров, они редко охотились над водой.

Беззубые клювообразные челюсти позволяли им ловить мелких позвоночных, падаль или даже фрукты — в зависимости от среды обитания. Предположительно, они передвигались по земле на четырёх конечностях, совершая короткие полёты для охоты или перемещения.

Значение открытия

Описанные виды заполняют пробел между ранними и поздними формами аждархид, помогая понять, как эволюционировали гигантские птерозавры.

"Наши результаты проливают новый свет на разнообразие и филогению аждархидных птерозавров", — заявили авторы статьи.

Учёные считают, что сосуществование крупных и мелких форм в одном ареале подтверждает гипотезу о широком экологическом разнообразии этой группы. Возможно, именно это позволило аждархидам доминировать в небе позднего мела вплоть до их исчезновения вместе с динозаврами около 66 миллионов лет назад.

3 интересных факта

  1. Название "Azhdarchidae" происходит от персидского слова "аждарха" — "дракон".

  2. Некоторые аждархиды, по расчётам, могли взлетать вертикально, как современные журавли.

  3. Самым крупным известным представителем группы остаётся Quetzalcoatlus northropi - с высотой в стойке около 5 метров.

Исторический контекст

Пустыня Гоби — одно из важнейших мест для изучения позднего мелового периода. Здесь за последние сто лет обнаружено множество динозавров, млекопитающих и птерозавров, что делает этот регион настоящей энциклопедией эволюции.

Открытие двух новых видов показывает, что даже спустя десятилетия работы Гоби продолжает хранить тайны, способные изменить представления о жизни на Земле в эпоху динозавров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Молекула Lac-Phe выключает голод после физических нагрузок сегодня в 22:33
Как спорт обманывает мозг: найдена молекула, отключающая чувство голода

Учёные выяснили, что после тренировок в крови вырабатывается молекула Lac-Phe, которая "выключает" нейроны голода. Это открытие может стать основой новых методов борьбы с ожирением.

Читать полностью » На спутнике Юпитера Европа обнаружены следы аммиака в подледном океане сегодня в 18:13
Аммиак на Европе: это открытие может стать ключом к разгадке внеземной жизни

Учёные нашли на Европе следы аммиака — "природного антифриза", который делает подлёдный океан спутника Юпитера более устойчивым к замерзанию и повышает шансы на жизнь.

Читать полностью » Теория стареющей Вселенной отменяет необходимость тёмной энергии и материи сегодня в 17:34
Силы природы слабеют: как стареющая Вселенная меняет наши представления

Физик Раджендра Гупта предложил теорию, способную отменить тёмную материю и энергию. Он считает, что Вселенная стареет, а её силы постепенно слабеют — создавая иллюзию невидимого вещества.

Читать полностью » В древнем Китае кости умерших стали материалом сегодня в 17:11
Прощание с предками: как развитие городов изменило отношение древних китайцев к мёртвым

Учёные нашли 52 обработанные человеческие кости культуры Лянчжу. Оказалось, древние горожане изменили само отношение к смерти — тело стало материалом, а память — роскошью.

Читать полностью » Поджелудочная железа меняет функции клеток из-за активности гена SMOC1 сегодня в 16:53
Поджелудочная железа восстала против нас: этот предательский ген, который вызывает диабет

Учёные из City of Hope нашли ген, заставляющий клетки поджелудочной железы менять свою роль — вместо инсулина они начинают повышать уровень сахара. Это открывает путь к новым видам терапии диабета.

Читать полностью » ФМБА запускает третью фазу клинических исследований отечественной вакцины против аллергии сегодня в 16:26
Конец страданиям аллергиков: российская вакцина обещает революцию в лечении

Россия начала финальные клинические испытания первой отечественной вакцины против аллергии на пыльцу берёзы. "Аллергарда" обещает заменить десятки инъекций всего несколькими.

Читать полностью » Разлом Лембанг вызвал подъём поверхности почти на пятьсот метров — Мудрик Дарионо сегодня в 15:35
Когда гора растёт за секунды: как разлом Лембанг показывает, что планета всё ещё дышит

В октябре 2025 года Индонезия вновь напомнила о силе природы. Разлом Лембанг поднял землю под Бандунгом почти на 500 метров — и учёные теперь изучают, как жить в мегаполисе, стоящем прямо на движущейся плите.

Читать полностью » Марс оказался планетой с более мощными пылевыми вихрями, чем ожидалось — Валентин Бикель сегодня в 14:21
Дьяволы проснулись на Марсе: учёные составили карту вихрей, которые движут климат планеты

На Марсе бушуют пылевые вихри со скоростью до 158 км/ч. Учёные составили их первый каталог, чтобы понять, как пыль управляет климатом планеты.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры рассказали, как выбрать двери, которые не выйдут из моды и прослужат долго
Дом
Дизайнеры рассказали, зачем в интерьере нужно контрастное кресло
ЮФО
Минздрав Крыма: женщины всё чаще рожают первого ребёнка после 30 лет
Культура и шоу-бизнес
Пэрис Хилтон и Amazon готовят сериал о культуре 2000-х "Aught to Be"
Технологии
Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и сроках их устранения
Авто и мото
Защитные средства создают на автомобиле тонкую плёнку, которая отталкивает воду
Авто и мото
Сотрудники ДПС начали массово штрафовать водителей на АЗС
Питомцы
Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, почему у животных начинается осенняя линька
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet