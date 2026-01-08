Стресс, который бьёт по телу: какие болезни запускают эмоции

Хронический стресс способен запускать в организме процессы, которые со временем проявляются вполне реальными физическими заболеваниями. При этом первопричина недомоганий нередко остаётся за пределами внимания врачей, если рассматривать симптомы изолированно. О том, какие болезни относят к психосоматическим и как эмоции отражаются на здоровье, рассказал врач-психотерапевт Павел Галуза. Об этом он заявил в эфире телеканала "СБТВ".

Какие заболевания считают психосоматическими

Врач-психотерапевт амбулаторного отделения пограничных состояний УЗ "Минский городской клинический центр психиатрии и психотерапии" Павел Галуза отметил, что к психосоматическим расстройствам часто относят состояния с размытыми или трудно подтверждаемыми диагнозами. В их числе вегетососудистая дистония и эссенциальная гипертензия, а также необъяснимые скачки артериального давления.

По словам специалиста, такие формы гипертензии зачастую плохо поддаются коррекции даже при применении специализированных препаратов. Именно с подобными случаями, подчеркнул Галуза, медицинские работники, включая психотерапевтов, сталкиваются наиболее регулярно в клинической практике.

Хронический стресс и иммунная система

Эксперт отдельно обратил внимание на роль длительного стресса, подчеркнув, что причиной болезни становится не единичный страх или эмоциональный всплеск, а продолжительное напряжение. Хронический стресс, как показывают научные данные, оказывает выраженное негативное влияние на иммунитет.

Павел Галуза пояснил, что люди, пережившие насилие или длительное пренебрежение, нередко имеют изменённую иммунную систему. Это делает их более уязвимыми перед инфекциями и увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний, когда организм начинает атаковать собственные ткани.

Как эмоции влияют на органы

Эмоциональное напряжение, по словам врача, способно вызывать конкретные физиологические нарушения. Классическим примером он назвал язвенную болезнь желудка у человека, находящегося под постоянным психологическим давлением. Этот процесс запускается сразу несколькими механизмами, включая ослабление иммунной защиты и влияние глюкокортикоидов.

Галуза подчеркнул, что любая эмоция в первую очередь воздействует на нервную систему, а уже затем отражается на работе органов. В результате страдает то "слабое звено", которое определяется генетической предрасположенностью или образом жизни конкретного человека.

Кожа, дыхание и необходимость комплексного подхода

Связь психоэмоционального состояния с кожными и респираторными заболеваниями также имеет научное обоснование. Павел Галуза отметил, что псориаз нередко рассматривается в контексте активности нервной системы. Аналогичным образом при бронхиальной астме часто удаётся выявить стрессовый триггер, запускающий приступ.

В подобных случаях, подчеркнул специалист, эффективное лечение невозможно без комплексного подхода. Оно требует совместной работы профильного врача и психотерапевта, поскольку устранение только физических проявлений без коррекции психологического состояния не даёт устойчивого результата.