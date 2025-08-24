Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:03

Психология границ: почему в отпуске чувствуешь себя как в офисе

Психология границ: почему сложно отключиться от работы в отпуске

Современный отпуск всё чаще превращается в "офис на пляже". Даже когда у нас есть время для отдыха, мы тянемся к телефону, проверяем рабочие чаты и отвечаем на письма. Почему так сложно отключиться от работы и где корень этого страха?

Страх потерять контроль

Многие боятся, что без их участия всё рухнет. Это иллюзия контроля: кажется, что только наше постоянное присутствие удерживает дела на плаву. На деле рабочие процессы обычно продолжаются и без нас.

Культура "всегда на связи"

В некоторых компаниях нормой стало отвечать в любое время суток. Это создаёт внутреннее чувство вины: если не проверил чат в отпуске — подвёл коллег. Постепенно мы перестаём чувствовать право на отдых.

Личный опыт

Я ловил себя на том, что даже на пляже проверяю почту. Казалось, что иначе вернусь к хаосу. Но когда однажды оставил ноутбук дома, оказалось: мир не рухнул. Да, накопились письма, но ни один проект не "сломался" без моего участия.

Почему это психологическая ловушка

Отключиться мешает не работа, а наши внутренние установки: страх показаться "ленивым", привычка быть нужным, тревога потерять статус. Отпуск превращается в ещё одну форму контроля, а не восстановления.

Что помогает

— Договориться с коллегами заранее, кто подстрахует;
— Настроить автоответчик и отключить уведомления;
— Психологически принять мысль, что отдых — это не роскошь, а часть нормальной работы.

Итог

Страх отключиться от работы — это проблема границ, а не расписания. Когда мы учимся доверять другим и позволяем себе отдых, отпуск становится настоящей перезагрузкой, а не "офисом в другой стране".

